Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр Рувін

Останнім часом вкотре актуалізувалася тема боротьби з тіньовим обігом тютюнових виробів в Україні. Приводом для цього став той факт, що наприкінці минулого року зменшився обсяг надходжень до бюджету від продажу відповідних товарів. Хоча, до цього протягом певного періоду часу спостерігалося зростання.

Нині пропонуються різноманітні заходи щодо детінізації ринку тютюну в Україні. Більшість стосуються перезавантаження правоохоронних органів. Але як би вправно правоохоронці не виявляли контрабанду та нелегальні виробництва, лише висновки експертів можуть бути доказом у суді про вчинення злочину та недоотриманням державою податків.

Ініціатива створення Єдиної бази зразків тютюнових виробів на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз поки що не знайшла відгуку у законодавців. Натомість наприкінці квітня Кабмін затвердив постанову про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів. Вести цей реєстр доручили Податковій службі.

Чому згадане рішення уряду потребує інших підзаконних актів, які б регламентували залучення експертів до цього процесу, інакше значна частина тютюнового ринку так і залишиться в тіні, бо як встановити факт підробки чи контрабанди, які для цього потрібні експертизи – про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

– Постанова Кабміну дійсно є важливою щодо спроб детінізації тютюнового ринку. Але виникає питання – якщо на обладнанні умовної тютюнової фабрики будуть вироблятися "ліві" цигарки, то як відповідні органи зможуть такі факти довести? Потрібна експертиза, а про експертні установи в постанові нема жодного слова.

– Почнімо з основного, дослідження тютюнових виробів загалом складається з п’яти етапів. Все йде за зворотним до процесу виробництва порядком. Перше – це трасологічні дослідження пакування, ознаки обладнання, на якому випускалися цигарки, спосіб пакування пачки, сліди агрегатів і машин, особливості клейових матеріалів, а також чи правильно нанесені усі маркування та захисні елементи на пачку сигарок, які визначені чинним законодавством. Далі досліджуються на відповідність еталонним зразкам акцизні марки. Після цього настає черга безпосередньо цигарок – досліджуємо матеріали з яких зроблена цигарка та пакування: папір, фільтр, поліетилен, знову ж таки клей та ін. Зрештою, біологічне дослідження тютюнової продукції дозволяє вивчити сам тютюн (суміш, яку використовують виробники і яка в кожного виробництва має унікальну рецептуру). Цей етап показує якість тютюну, його кількість, відповідність нормам, вміст різних речовин тощо.

Тобто, сутність нашої експертизи полягає в тому, що тютюнова продукція повинна повністю відповідати усім вимогам і критеріям згідно з державними стандартами. Це послідовно та в повному замкнутому циклі досліджень встановлюють експерти.

Постанова про яку йдеться визначає що в Україні буде створений Єдиний державний реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Це лише один пункт з загального порядку і ми маємо певні сумніви, що в такому вигляді, як його пропонують вести й узагальнювати він буде максимально дієвий. Зрештою для нас, як експертів, це процес важливий, тобто ідентифікувати лінію та обладнання де вироблена пачка ми на даний час не зможемо.

– У чому полягає проблема?

– На нашу думку, Реєстр, який створюватиметься безперечно важливий, однак він повинен бути доповнений критеріями, які важливі для його практичного використання. Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.

Наприклад, відповідно до Реєстру власники або користувачі обладнання для обробки тютюну та виробництва продукції повинні подавати інформацію про підставу ввезення такого обладнання на територію України, його вид, адресу місцезнаходження тощо. Ці дані безумовно важливі й мають обліковуватися, однак безпосередньо для практичного дослідження наявної пачки сигарет важливішими є інші ознаки про які наразі ніде не згадується – простими словами це ті ж само еталонні зразки з ліній виробництв і т. д.

– Який вихід бачите із цієї ситуації?

– Потрібна більш конструктивна взаємодія всіх залучених учасників, розробка додаткових розпорядчих документів, спільний план взаємодії. У першу чергу це звісно питання Державної податкової служби, і вона повинна бути основним ініціатором нашого включення в роботу за цим напрямом та надання ґрунтовної експертної допомоги. У випадку ефективної співпраці ми матимемо всі можливості для того, щоб не лише визначити на тій чи іншій лінії була виготовлена пачка, а й кількість виробленої продукції, інші показники.

– Ми чітко розуміємо, що висновки експертів є ключовими, і якщо випадає один елемент, то справу досить легко розвалити у суді?

– В цьому і суть питання – саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно процеси дуже складі, далеко не всі виробники відкриті до співпраці й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і відповідно більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки де все навпаки й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, йдеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами.

Тому нехай буде Єдиний державний реєстр обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, але, мабуть, він повинен доповнювати цю масштабну роботу й функціонувати максимально ефективно.

Свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників. Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути.

Крім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення скажімо так безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості – приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їх присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз.

Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні.

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