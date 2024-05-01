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Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів

Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів

Київ • УНН

 • 129526 перегляди

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз проводить комплексні експертизи, включаючи біологічні та трасологічні дослідження, для виявлення контрабандних сигарет та підробок відомих брендів.

Для того, щоб довести факт контрабанди чи підробки тютюнових виробів фахівцям Київського науково-дослідного інституту доводиться проводити цілий комплекс різноманітних досліджень. Зокрема, вивчають сировину, пакування, проводять експертизи акцизних марок тощо.

Про особливості таких досліджень, наскільки вони допомагають державі боротися із тіньовим ринком тютюнової продукції та про необхідність створення Єдиної бази зразків тютюнової продукції розповіли експерти з технічної експертизи документів КНДІСЕ в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі 

За словами фахівців, на сьогодні проводиться значно більший об'єм досліджень, особлива увага звернена на промисловий процес виробництва та сировину. У переважній більшості випадків це повний цикл – комплексні комісійні експертизи, які включають технічну експертизу документів, біологічні та трасологічні дослідження.

"Технічна експертиза документів у даному контексті досліджує власне акцизні марки, їх дійсність та відповідність еталонним зразкам. Біологічний аспект охоплює аналіз складу тютюну та доданих до нього домішок інших речовин, їхнє кількісне співвідношення, ряд інших питань. Трасологічні дослідження – це аналіз слідів або відбитків, які залишають різноманітні об'єкти на поверхнях. У випадку тютюнових виробів трасологічні дослідження можуть включати аналіз пакування, складання пачок тютюнових виробів тощо. Усі ці типи досліджень допомагають виявити та довести факти контрабанди тютюнової продукції, підробок, недотримання стандартів якості та ін.", - зазначають експерти КНДІСЕ. 

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Додають, що впродовж останніх десяти  років робота експертів змінилася, суттєво була модернізована матеріально-технічна база й накопичено досвід проведення досліджень. 

Зокрема, раніше дослідження відбувалися виключно за допомогою базових мікроскопів. Нині це високотехнологічна техніка, зокрема відеоспектральні компаратори – прилади для порівняння відеосигналів за їхнім спектральним складом. Таким чином експерти отримали доступ до різних умов дослідження, які дозволяють досліджувати усі складові тютюнових виробів і їхніх захисних елементів.

Інструмент для швидкого визначення підробок – експерт про перспективи створення фахівцями КНДІСЕ Бази зразків тютюнових виробів01.05.24, 08:27 • 104333 перегляди

Особлива увага приділяється експертизі акцизних марок, підробки яких останнім часом стають все більш якіснішими. 

В КНДІСЕ нагадують, що єдиним виробником акцизних марок для тютюнових виробів, які офіційно можуть продаватися на території України є поліграфкомбінат "Україна". Згідно з підписаною угодою про співпрацю Інститут має еталонні зразки акцизних марок для класичних сигарет, електронних сигарет, сигарил, сумішей і т.д. 

"З початку повномасштабного воєнного російського вторгнення на територію України можна сказати, що кількість досліджень тютюнової продукції значно зросла. Підробки акцизних марок, на жаль, виконуються дуже тонко та майстерно. Мова йде не про побутові речі, як друкування акцизних марок та коробок для сигарет на струменевих принтерах і копіювальних приладах, а про повноцінні офсетні станки та поліграфічний масштаб. Зловмисники навіть використовують папір із захисними волокнами, це дуже специфічна річ. Забезпечення такого рівня підробок очевидно дуже затратно, але попри це випадки частішають", - зазначають фахівці.

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Щодо дискусії довкола можливого створення Бази зразків тютюнової продукції, то на думку експертів вона суттєво посилить можливості держави у детінізації ринку тютюну.

"Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції може стати ще одним вагомим інструментом у боротьбі з нелегальним виробництвом. Це продовження досвіду роботи з каталогом акцизних марок, який успішно використовується вже багато років. У випадку відповідних змін на законодавчому рівні, злагодженого процесу утримання такої бібліотеки, системного оновлення та поповнення її зразків може стати ключовим кроком у зміцненні боротьби з нелегальним виробництвом тютюнових виробів, забезпечуючи ефективний контроль за їхньою якістю, автентичністю, поповнення державного бюджету України через сплату податків та безпеку для споживачів", - підсумовують експерти КНДІСЕ.

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Додатково

Директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що фахівці установи готові до створення Бази зразків тютюнових виробів.

"Передбачається, що бібліотека еталонних зразків готової тютюнової продукції включатиме всі зразки тютюнових виробів, які реалізуються на території України. Це значно підвищить ефективність проведення експертиз за фактами виявлення підробок та посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів. Наразі КНДІСЕ має повний комплект обладнання, зокрема спеціальний апаратний комплекс для визначення характеристики тютюну та його походження, що дозволяє оперативно та повноцінно досліджувати як тютюнові вироби, так і матеріали їх пакування. Крім того, КНДІСЕ єдина установа нашої держави, яка проводить дослідження обладнання нелегальних лабораторій, які виготовляють наркотики та тютюнові вироби", - зазначив Рувін.

За словами економіста Олега Гетмана, пропозиція зобов’язати виробників подавати зразки тютюнової продукції та доручити формування єдиної бази Київському науково-дослідному інституту виникла в рамках діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

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