Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Для того, чтобы доказать факт контрабанды или подделки табачных изделий специалистам Киевского научно-исследовательского института приходится проводить целый комплекс разнообразных исследований. В частности, изучают сырье, упаковку, проводят экспертизы акцизных марок и т.д.

Об особенностях таких исследований, насколько они помогают государству бороться с теневым рынком табачной продукции и о необходимости создания Единой базы образцов табачной продукции рассказали эксперты по технической экспертизе документов КНИИСЭ в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам специалистов, на сегодня проводится значительно больший объем исследований, особое внимание обращено на промышленный процесс производства и сырье. В подавляющем большинстве случаев это полный цикл - комплексные комиссионные экспертизы, которые включают техническую экспертизу документов, биологические и трасологические исследования.

"Техническая экспертиза документов в данном контексте исследует собственно акцизные марки, их действительность и соответствие эталонным образцам. Биологический аспект охватывает анализ состава табака и добавленных к нему примесей других веществ, их количественное соотношение, ряд других вопросов. Трасологические исследования - это анализ следов или отпечатков, которые оставляют различные объекты на поверхностях. В случае табачных изделий трасологические исследования могут включать анализ упаковки, сборки пачек табачных изделий и тому подобное. Все эти типы исследований помогают выявить и доказать факты контрабанды табачной продукции, подделок, несоблюдения стандартов качества и др.", - отмечают эксперты КНИИСЭ.

Добавляют, что в течение последних десяти лет работа экспертов изменилась, существенно была модернизирована материально-техническая база и накоплен опыт проведения исследований.

В частности, ранее исследования происходили исключительно с помощью базовых микроскопов. Сейчас это высокотехнологичная техника, в частности видеоспектральные компараторы - приборы для сравнения видеосигналов по их спектральному составу. Таким образом эксперты получили доступ к различным условиям исследования, которые позволяют исследовать все составляющие табачных изделий и их защитных элементов.

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Особое внимание уделяется экспертизе акцизных марок, подделки которых в последнее время становятся все более качественными.

В КНИИСЭ напоминают, что единственным производителем акцизных марок для табачных изделий, которые официально могут продаваться на территории Украины является полиграфкомбинат "Украина". Согласно подписанному соглашению о сотрудничестве Институт имеет эталонные образцы акцизных марок для классических сигарет, электронных сигарет, сигарилл, смесей и т.д.

"С начала полномасштабного военного российского вторжения на территорию Украины можно сказать, что количество исследований табачной продукции значительно возросло. Подделки акцизных марок, к сожалению, выполняются очень тонко и искусно. Речь идет не о бытовых вещах, как печатание акцизных марок и коробок для сигарет на струйных принтерах и копировальных приборах, а о полноценных офсетных станках и полиграфическом масштабе. Злоумышленники даже используют бумагу с защитными волокнами, это очень специфическая вещь. Обеспечение такого уровня подделок очевидно очень затратно, но несмотря на это случаи учащаются", - отмечают специалисты.

Что касается дискуссии вокруг возможного создания Базы образцов табачной продукции, то по мнению экспертов она существенно усилит возможности государства в детенизации рынка табака.

"Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции может стать еще одним весомым инструментом в борьбе с нелегальным производством. Это продолжение опыта работы с каталогом акцизных марок, который успешно используется уже много лет. В случае соответствующих изменений на законодательном уровне, слаженного процесса содержания такой библиотеки, системного обновления и пополнения ее образцов может стать ключевым шагом в укреплении борьбы с нелегальным производством табачных изделий, обеспечивая эффективный контроль за их качеством, аутентичностью, пополнение государственного бюджета Украины через уплату налогов и безопасность для потребителей", - заключают эксперты КНИИСЭ.

Дополнительно

Директор Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что специалисты учреждения готовы к созданию Базы образцов табачных изделий.

"Предполагается, что библиотека эталонных образцов готовой табачной продукции будет включать все образцы табачных изделий, которые реализуются на территории Украины. Это значительно повысит эффективность проведения экспертиз по фактам выявления подделок и усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров. Сейчас КНИИСЭ имеет полный комплект оборудования, в частности специальный аппаратный комплекс для определения характеристики табака и его происхождения, что позволяет оперативно и полноценно исследовать как табачные изделия, так и материалы их упаковки. Кроме того, КНИИСЭ единственное учреждение нашего государства, которое проводит исследования оборудования нелегальных лабораторий, которые изготавливают наркотики и табачные изделия", - отметил Рувин.

По словам экономиста Олега Гетмана, предложение обязать производителей подавать образцы табачной продукции и поручить формирование единой базы Киевскому научно-исследовательскому институту возникло в рамках деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

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