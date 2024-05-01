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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  21828 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  42154 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  54719 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  93274 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  98423 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102881 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124823 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120056 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128245 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154600 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Новости по теме
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Эксклюзив

  •  21828 просмотра
Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

  •  5220 просмотра
С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

  •  6168 просмотра
Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

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"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

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Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

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С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

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В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

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В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
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Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

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За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

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Враг трижды обстрелял Никополь: пострадала 82-летняя женщина

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Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  150368 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  166567 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  190540 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  222155 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  223560 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит комплексные экспертизы, включая биологические и трасологические исследования, для выявления контрабандных сигарет и подделок известных брендов.

Общество •   •  21828 просмотра
Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

У Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, диагностировали рак, и она проходит курс лечения, в то время как принц Уильям заверил общественность, что они "в порядке", пока она борется с болезнью.

Новости Мира •   •  5220 просмотра
Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 490 000 взрывоопасных предметов, в том числе 3 352 авиационные бомбы, обследовав при этом около 129 000 гектаров территории.

Война •   •  6168 просмотра
С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.

Война •   •  7343 просмотра
Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в западной афганской провинции Герат, в результате которого погибло шесть человек, включая имама, и один человек был ранен.

Новости Мира •   •  5999 просмотра
"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

Глава НАТО Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам "пошатнулось" из-за задержек в поставках вооружений, и призвал к разработке многолетнего плана, в котором будут четко определены вклады помощи Украине, ожидаемые от каждого союзника.

Война •   •  9779 просмотра
Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

С начала полномасштабного российского вторжения в результате взрывов опасных объектов в Украине погибло 297 человек, в том числе 15 детей, и 669 человек, в том числе 78 детей, получили ранения.

Война •   •  7799 просмотра
С начала полномасштабного вторжения в Украине от взрывоопасных предметов погибли 297 человек

В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

Переходный совет Гаити назначил Эдгара Леблана своим председателем, а Фрица Белизера - премьер-министром, стремясь восстановить безопасность и подготовиться к выборам в охваченной насилием карибской стране.

Новости Мира •   •  7129 просмотра
В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

Почти 700 мирных жителей остаются в ловушке в городе Часов Яр Донецкой области, а властям и волонтерам становится все труднее доставлять гуманитарную помощь из-за вражеских обстрелов всех дорог.

Общество •   •  8546 просмотра
В Часовом Яру остается почти 700 гражданских лиц - ОВА

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Украинские разработчики зарегистрировали на платформе Brave1 более 1600 разработок в 12 вертикалях, из которых более 200 используют методы искусственного интеллекта и машинного обучения.

Война •   •  42154 просмотра
Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ