Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Максимальное уменьшение теневого оборота табачных изделий в Украине требует изменений в законодательство. И не только в контексте усиления борьбы с теневым рынком правоохранительными и контролирующими органами. Одним и ключевых инструментов борьбы с подделками, нелегальным производством и продажей сигарет называют создание единой базы образцов табачной продукции, которые производители в обязательном порядке будут предоставлять в определенное учреждение.

Однако, это предложение, как оказалось, не поддерживают в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пишет УНН.

Тема нелегального производства сигарет, теневой торговли ими и другими табачными изделиями снова стала актуальной после того, когда выяснилось, что практически весь прошлый год объемы белых выручек табачной продукции росли, а в четвертом квартале неожиданно уменьшились.

В общем, поступления в госбюджет от табачных изделий в 2023 году достигли рекордных 80,3 миллиарда гривен, что почти на 40% превышает показатели 2022 года.

Положительная динамика уже упомянутых объемов белых выручек табачной продукции в течение трех кварталов 2023 года выглядела следующим образом: I квартал - 25,5 миллиардов гривен, II квартал - 30,5 миллиардов, III квартал - 33,9 миллиарда.

А вот в четвертом квартале этот показатель составил 29,7 миллиарда гривен.

По оценкам различных экспертов в конце 2023 года доля нелегального рынка табака превысила 23%, а в целом за прошлый год составила почти 20%.

Также утверждается, что в прошлом году из-за теневого рынка табачной продукции бюджет Украины недополучил более 20 миллиардов гривен налогов.

Правда, некоторые экономисты ставят под сомнение эту цифру. По их мнению, в таком случае в тени должно было бы быть продано табачных изделий более чем на 100 миллиардов гривен, что в условиях существования легального рынка выглядит несколько сомнительно.

Как бы там ни было, но проблема существует, и она стала предметом рассмотрения на заседании налогового комитета ВР, которое состоялось в конце марта.

Досталось на нем правоохранителям, которые, мол, плохо борются с нелегальными производствами, попутно вспомнили о табачной мафии, и кто кого "крышует".

Председатель комитета Даниил Гетманцев, как всегда, решил рубить с плеча и в первых числах апреля пригрозил закрыть все табачные киоски, через которые, как считается, реализуется львиная доля нелегальных табачных изделий. Правда, при этом, Гетманцев не особо утруждал себя объяснениями, какой положительный экономический эффект это будет иметь для бюджета, и не приведет ли к еще большему погружению табачного рынка в тень.

Собственно никто не спорит с тем, что правоохранительные и контролирующие органы должны усилить свою работу по ликвидации подпольных производств, выявлению точек продажи нелегальных табачных изделий и привлечению виновных лиц к ответственности.

Однако, кроме чисто карательных инструментов должны быть еще и другие методы детенизации табачного рынка.

В частности, экономисты предлагают обязать производителей табачной продукции подавать ее образцы для создания соответствующей базы. Формировать эту базу и делать исследования представленных образцов должен Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

По замыслу, это должно усилить контроль за производством, облегчить и ускорить выявление нелегальной продукции, и, соответственно, существенно уменьшить долю теневого рынка.

"Мы рассматривали разные варианты, как можно противодействовать серым схемам и сформировали около 10 предложений, что можно было бы сделать, исходя из анализа проблематики и специфики украинских схем. И это было одно из предложений независимых аналитических центров.

КНИИСЭ - единственное учреждение, которому мы доверяем, которое имеет в настоящее время высокую репутацию и единственное, которое делает качественно такие экспертизы.

Пока что мы в деталях не рассматривали концепцию. Это как идея, которая обсуждается. Далее все детали мы будем выяснять вместе с нардепами, экспертами КНИИСЭ и будет разработан детально механизм. Пока что концептуально пытаемся это согласовать как идею", - рассказал в комментарии УНН экономист Олег Гетман.

Выбор в пользу КНИИСЭ сделан не случайно, ведь еще в 2019 году этот Институт распоряжением Кабмина был определен главным государственным экспертным учреждением, ответственным за проведение криминалистических экспертиз по установлению подлинности табачной продукции и идентификации оборудования, на котором она изготовлена.

КНИИСЭ имеет все необходимое оборудование для проведения таких экспертиз и формирования упомянутой базы, которая будет способствовать детенизации рынка табачных изделий

"Предполагается, что библиотека эталонных образцов готовой табачной продукции будет включать все образцы табачных изделий, которые реализуются на территории Украины. Это значительно повысит эффективность проведения экспертиз по фактам выявления подделок и усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров. Это однозначно очень непростая работа, которая требует много усилий всех вовлеченных участников, а также законодательных изменений", - отметил в комментарии УНН директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Однако, это абсолютно логичный и правильный шаг, как ни странно, не нашел поддержки у депутатов. Как рассказал Олег Гетман, налоговый комитет Рады и его председатель Даниил Гетманцев еще не приняли во внимание это предложение.

"На этот вопрос пока не реагировал, но по итогам комитета 25 марта, который был посвящен нелегальному рынку табака, сформированы предложения комитета и туда вошло около 15 других предложений, среди них - 10 предложений наших экспертов. Поэтому там множество всего другого, полезного и важного, но это предложение еще не вошло, но работаем дальше", - сообщил экономист.

И вот тут возникает логичный вопрос: у нас все же пытаются искоренить нелегальный рынок табака или просто со стороны отдельных заинтересованных лиц началась очередная борьба за перераспределение сфер влияния на этом рынке..