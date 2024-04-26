Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  147115 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  163071 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  169836 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150502 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120675 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105750 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103052 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137774 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158186 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154599 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  322335 просмотра
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  583159 просмотра

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддерживают создание единой базы образцов табачной продукции, которая могла бы стать один и ключевых инструментов борьбы с подделками, нелегальным производством и продажей сигарет.

Экономика •   •  65189 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов еще на год

Литовский Сейм продлил санкции против граждан россии и беларуси еще на год до 2 мая 2025 года, включая запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения.

Новости Мира •   •  7585 просмотра
Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов еще на год

На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт

По словам Федора Лапия, председателя Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, уровень иммунизации в Украине остался практически таким же, как и до пандемии COVID-19: только 85% детей получили три дозы вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка в течение первого года жизни, и несколько лучше охват прививками от кори, паротита и краснухи, хотя эти данные могут быть не совсем точными из-за того, что перемещенные украинцы делают прививки за рубежом.

Война •   •  9509 просмотра
На фоне войны уровень вакцинации в Украине практически не изменился, на точность данных влияет выезд людей за границу - эксперт

Зеленский: мир должен оказать давление на рф для освобождения ЗАЭС, чтобы предотвратить новые радиационные катастрофы

Оккупация россией Запорожской АЭС грозит новой радиационной катастрофой, поэтому мир должен оказать давление на рф, чтобы она освободила станцию и вернула ее под контроль Украины.

Война •   •  9280 просмотра
Зеленский: мир должен оказать давление на рф для освобождения ЗАЭС, чтобы предотвратить новые радиационные катастрофы

Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект о распоряжении репродуктивными клетками

Украинский парламент планирует рассмотреть поправки, которые позволят физическим лицам составлять завещание относительно распоряжения своими репродуктивными клетками, в том числе для применения вспомогательных репродуктивных технологий, после смерти или объявления умершим физического лица.

Общество •   •  10017 просмотра
Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект о распоряжении репродуктивными клетками

Курс валют на 26 апреля: гривна девальвировала на 20 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 20 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 39,6702 UAH/USD.

Экономика •   •  8728 просмотра
Курс валют на 26 апреля: гривна девальвировала на 20 копеек

На Запорожье россияне совершили более 320 обстрелов, в том числе авиаудары по Малой Токмачке

россияне совершили более 320 обстрелов в Запорожской области, включая авиаудары по Малой Токмачке. Обошлось без жертв среди гражданского населения, но с разрушением жилых домов.

Война •   •  9439 просмотра
На Запорожье россияне совершили более 320 обстрелов, в том числе авиаудары по Малой Токмачке

ВР планирует во втором чтении рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование процедур противодействия домашнему насилию по признаку пола в соответствии со Стамбульской конвенцией.

Общество •   •  10058 просмотра
ВР планирует во втором чтении рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию

Николаевскую область армия рф атаковала из артиллерии, ударила FPV-дроном - ОВА

Российские войска применили артиллерию и беспилотник-камикадзе в Николаевской области, повредив жилые дома, но без жертв.

Война •   •  10550 просмотра
Николаевскую область армия рф атаковала из артиллерии, ударила FPV-дроном - ОВА

В ХАМАСе сказали, при каких условиях готовы сложить оружие

ХАМАС заявляет, что готов сложить оружие и стать политической партией, если будет создано независимое палестинское государство в пределах границ, существовавших до 1967 года.

Новости Мира •   •  9516 просмотра
В ХАМАСе сказали, при каких условиях готовы сложить оружие