Експерт: звідки Гетманцев бере цифри про тіньовий тютюновий ринок - я не знаю

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев має спочатку створити умови для роботи легального тютюнового ринку, а лише потім перекладати відповідальність на правоохоронців. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Напередодні Данило Гетманцев заявив, що Україна минулого року недоотримала 20 млрд гривень до державного бюджету від податків на тютюновому ринку. За його словами, це рекордно низький показник за весь час незалежності. Водночас Гетманцев заявив, що розв’язати проблему із нелегальним ринком тютюну в Україні можна лише притягаючи до персональної відповідальності правоохоронців, які не вживають необхідних заходів для подолання цього питання.

"Щодо нелегального ринку – він виникає тоді, коли умови праці на легальному ринку не дають можливості заробити. Відповідно, замість того, щоб говорити про якісь інструменти використання правоохоронних органів – спочатку потрібно створювати умови роботи легального ринку, тоді не доведеться потім боротися з нелегальним ринком", - вважає Гаврилечко.

Він наголосив, що будь-який бізнес зазвичай спочатку намагається працювати в "білу", якщо така можливість є, адже це менш ризиковано і дає нормальний прибуток.

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При цьому, експерт піддав сумніву озвучену Гетманцевим суму податків, яку, за його словами, недоотримала держава від тютюнового ринку.

"Звідки він взяв, що хтось щось недоотримав? Давайте трохи порахуємо. 20 млрд – це означає що було продано товарів щонайменше на суму в 5 разів більше. Ви собі уявляєте ринок тютюну на 100 млрд грн, який працює ще паралельно існуючому? В Україні зараз всього близько 25 млн осіб проживає. Навіть якщо уявити, що 40% палить – 10 млн осіб, вони повинні на 100 млрд купити тютюну. І то, це якщо уявити що 40% українців палить, а їх точно набагато менше. Безумовно є люди, які багато палять, мають можливості і витрачають гроші на це, але в такій кількості їх просто немає фізично. Ще раз наголошую - ця цифра попри наявність легального ринку. Звідки такі цифри беруться – не знаю", - зазначив Гаврилечко.