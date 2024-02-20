Законодавчі пропозиції БЕБ допоможуть зменшити частку тіньового ринку тютюнових виробів - "Укртютюн"

Представники Асоціації "Укртютюн" зустрілись з керівництвом Бюро економічної безпеки України. Під час зустрічі обговорювались результати протидії тіньовому ринку підакцизних товарів, вдосконалення законодавства, що регламентує обіг тютюнової продукції, а також напрями співпраці між Бюро та легальними виробниками, повідомили в Асоціації, пише УНН.

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Під час зустрічі в.о. директора БЕБ Андрій Пащук презентував результати роботи Бюро в цьому напрямку. За його інформацією, з 14 вересня минулого року детективи БЕБ вилучили майже 160 млн штук тютюнових виробів, співробітники Нацполіції – понад 37 млн шт., Державна прикордонна служба – 36 млн шт.

Також учасники обговорили законодавчі пропозиції, які були скеровані від БЕБ до Кабінету міністрів України. Зокрема йдеться про впровадження реєстрів виробників та обробників тютюну, затвердження норми сукупних втрат і відходів ферментованої тютюнової сировини на рівні 5% від загального обсягу та напрацювання алгоритму блокування платежів під час купівлі чи продажу нелегальних підакцизних товарів. На думку Пащука, такі дискусії потрібні, аби розуміти позицію легального бізнесу та будувати конструктивний діалог, зокрема і в контексті законодавчих змін.

Асоціація "Укртютюн" загалом підтримує зазначені пропозиції Бюро економічної безпеки та вважає, що їх імплементація може позитивно вплинути на зменшення тіньового сегмента.

"Ми вдячні БЕБ за його роботу, результати якої спостерігаємо на ринку. Дуже приємно, що з нами ведуть відкритий діалог, залучають нас до обговорення законодавчих пропозицій. Зі свого боку готові надати будь-яку допомогу правоохоронцям, що не заборонена законодавством, тіньовий ринок є спільною проблемою держави та легального бізнесу. Вирішити її можливо лише поєднавши зусилля", – зазначила Генеральний директор Асоціації Наталія Фесюн.

Нагадаємо, в Українську Асоціацію виробників тютюнових виробів "Укртютюн" входять такі виробники тютюнових виробів на ринку України: ПрАТ "Філіп Морріс Україна", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "АТ "Тютюнова компанія B.A.T – Прилуки", ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ПрАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".