Законодательные предложения БЭБ помогут уменьшить долю теневого рынка табачных изделий - "Укртютюн"
Киев • УНН
Представители Ассоциации "Укртютюн" встретились с руководством Бюро экономической безопасности Украины, чтобы обсудить результаты противодействия теневому рынку подакцизных товаров, совершенствование законодательства, регулирующего оборот табачных изделий.
Представители Ассоциации "Укртютюн" встретились с руководством Бюро экономической безопасности Украины. Во время встречи обсуждались результаты противодействия теневому рынку подакцизных товаров, совершенствование законодательства, регламентирующего оборот табачной продукции, а также направления сотрудничества между Бюро и легальными производителями, сообщили в Ассоциации, пишет УНН.
Детали
Во время встречи и.о. директора БЭБ Андрей Пащук представил результаты работы Бюро в этом направлении. По его информации, с 14 сентября прошлого года детективы БЭБ изъяли почти 160 млн штук табачных изделий, сотрудники Нацполиции - более 37 млн шт., Государственная пограничная служба - 36 млн шт.
Также участники обсудили законодательные предложения, которые были направлены от БЭБ в Кабинет министров Украины. В частности речь идет о внедрении реестров производителей и обработчиков табака, утверждении нормы совокупных потерь и отходов ферментированного табачного сырья на уровне 5% от общего объема и наработки алгоритма блокировки платежей при покупке или продаже нелегальных подакцизных товаров. По мнению Пащука, такие дискуссии нужны, чтобы понимать позицию легального бизнеса и строить конструктивный диалог, в том числе и в контексте законодательных изменений.
Ассоциация "Укртютюн" в целом поддерживает указанные предложения Бюро экономической безопасности и считает, что их имплементация может положительно повлиять на уменьшение теневого сегмента.
"Мы благодарны БЭБ за его работу, результаты которой наблюдаем на рынке. Очень приятно, что с нами ведут открытый диалог, привлекают нас к обсуждению законодательных предложений. Со своей стороны готовы оказать любую помощь правоохранителям, не запрещенную законодательством, теневой рынок является общей проблемой государства и легального бизнеса. Решить ее возможно только объединив усилия", - отметила Генеральный директор Ассоциации Наталья Фесюн.
Напомним, в Украинскую Ассоциацию производителей табачных изделий "Укртютюн" входят такие производители табачных изделий на рынке Украины: ЧАО "Филип Моррис Украина", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЧАО "АО "Табачная компания B.A.T - Прилуки", ПзИИ "Империал Тобако Юкрейн", ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина".
Законодательные предложения БЭБ помогут уменьшить долю теневого рынка табачных изделий - "Укртютюн"
Представители Ассоциации "Укртютюн" встретились с руководством Бюро экономической безопасности Украины, чтобы обсудить результаты противодействия теневому рынку подакцизных товаров, совершенствование законодательства, регулирующего оборот табачных изделий.
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