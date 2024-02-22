Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев должен сначала создать условия для работы легального табачного рынка, а только потом перекладывать ответственность на правоохранителей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Накануне Даниил Гетманцев заявил, что Украина в прошлом году недополучила 20 млрд гривен в государственный бюджет от налогов на табачном рынке. По его словам, это рекордно низкий показатель за все время независимости. В то же время Гетманцев заявил, что решить проблему с нелегальным рынком табака в Украине можно только привлекая к персональной ответственности правоохранителей, которые не принимают необходимых мер для преодоления этого вопроса.

"Относительно нелегального рынка - он возникает тогда, когда условия труда на легальном рынке не дают возможности заработать. Соответственно, вместо того, чтобы говорить о каких-то инструментах использования правоохранительных органов - сначала нужно создавать условия работы легального рынка, тогда не придется потом бороться с нелегальным рынком", - считает Гаврилечко.

Он отметил, что любой бизнес обычно сначала пытается работать в "белую", если такая возможность есть, ведь это менее рискованно и дает нормальную прибыль.

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При этом, эксперт подверг сомнению озвученную Гетманцевым сумму налогов, которую, по его словам, недополучило государство от табачного рынка.

"Откуда он взял, что кто-то что-то недополучил? Давайте немного посчитаем. 20 млрд - это значит что было продано товаров минимум на сумму в 5 раз больше. Вы себе представляете рынок табака на 100 млрд грн, который работает еще параллельно существующему? В Украине сейчас всего около 25 млн человек проживает. Даже если представить, что 40% курящих - 10 млн человек, они должны на 100 млрд купить табака. И то, это если представить, что 40% украинцев курит, а их точно намного меньше. Безусловно есть люди, которые много курят, имеют возможности и тратят деньги на это, но в таком количестве их просто нет физически. Еще раз подчеркиваю - эта цифра несмотря на наличие легального рынка. Откуда такие цифры берутся - не знаю", - отметил Гаврилечко.