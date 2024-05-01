Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Создание специалистами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Единой базы образцов табачных изделий может стать дополнительным инструментом в борьбе с теневым рынком сигарет. Такое мнение озвучил эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Андрей Саварец в комментарии УНН.

Отвечая на вопрос о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий, эксперт отметил, что такой инструмент может пригодиться.

Есть много подделок и известных брендов в том числе. Действительно, как дополнительный шаг, - это (создание Базы - ред.) возможно. Такой инструмент, действительно, может пригодиться для быстрого определения, откуда происходят пачки сигарет. Однако он не заменяет правоохранительную деятельность. Такую рутинную, которую надо делать. И документировать эти правонарушения, расследовать, привлекать к ответственности и исполнителей - лиц, которые перевозили какие-то блоки сигарет, и самих организаторов нелегальных производств - отметил Саварец.

Эксперт добавил, что Украине надо определиться с фискальной политикой в контексте гармонизации с европейским законодательством.

Государство должно определиться с двумя вещами - нужны ли ему деньги, или ему нужно здоровое население. Потому что что такое акциз? Это налог на человеческие пороки. То есть получается, что государство поощряет: чтобы получить больше средств, то надо больше курить, получается так. Или наоборот - надо меньше курить, беречь здоровье, но и денег будет меньше в бюджете. И когда возникает этот вопрос больше-меньше - государство же хочет, чтобы было больше и начинает повышать налоги. Плюс есть, скажем так, гармонизация с европейским законодательством, которое предлагает нам повышать постоянно уровень акцизного налога на табачные изделия, чтобы синхронизировать их с европейскими ставками налога. Что ЕС таким образом делает? Он перебрасывает проблему нелегального импорта сигарет из Украины как раз на нас. То есть становится экономически невыгодно заниматься контрабандой в ЕС, интересным же становится - реализовать нелегальные сигареты на внутреннем рынке Украины - пояснил экономист.

По словам эксперта, необходимо усилить роль правоохранительных органов в детенизации рынка табака. Он утверждает, что особых успехов в этом направлении сейчас нет. Есть обыски, задержания, изъятие подакцизной продукции и оборудования для ее производства.

При этом, начиная с третьего квартала 2023 года, резко пошел рост теневого сегмента на рынке сигарет, одной из причин которого стало повышение налогов.

Эксперт отмечает, что при увеличении объемов выручки в пересчете на пачку сигарет - объем теневого рынка также вырос.

Дополнительно

Директор Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что специалисты учреждения готовы к созданию Базы образцов табачных изделий.

Предполагается, что библиотека эталонных образцов готовой табачной продукции будет включать все образцы табачных изделий, реализуемых на территории Украины. Это значительно повысит эффективность проведения экспертиз по фактам выявления подделок и усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров. Сейчас КНИИСЭ имеет полный комплект оборудования, в частности специальный аппаратный комплекс для определения характеристики табака и его происхождения, что позволяет оперативно и полноценно исследовать как табачные изделия, так и материалы их упаковки. Кроме того, КНИИСЭ единственное учреждение нашего государства, которое проводит исследования оборудования нелегальных лабораторий, изготавливающих наркотики и табачные изделия - отметил Рувин.

По словам экономиста Олега Гетмана, предложение обязать производителей подавать образцы табачной продукции и поручить формирование единой базы Киевскому научно-исследовательскому институту возникло в рамках деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Чтобы предотвратить незаконный оборот, в Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции - КНИИСЭ