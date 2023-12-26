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Чтобы предотвратить незаконный оборот, в Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции - КНИИСЭ

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 11:03  •  1067 просмотра

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Украина планирует создать библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции для борьбы с незаконным оборотом.

В Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции. Соответствующая идея инициирована и будет реализовываться при поддержке Американской торговой палаты в Украине. Об этом в своем tg-канале сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН

Детали 

По словам Александра Рувина, в первой встрече рабочей группы, которая состоялась на базе КНИИСЭ, приняли участие представители всех правоохранительных органов Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, а также представители крупнейших компаний - производителей табачной продукции.

"Подделки и незаконная торговля табачными изделиями является проблемой мирового масштаба, в разной степени влияет на страны. Опасность нелегального рынка заключается в лишении экономики значительных налоговых поступлений, ведь значительный процент цены сигарет - это налоги. Из-за незаконного оборота табачных изделий наше государство ежегодно недополучает миллиарды гривен. Кроме того, нелегальная продукция довольно часто изготавливается из некачественного табака, содержит посторонние примеси и негативно влияет на здоровье потребителей, наносятся значительные убытки для легального бизнеса и т.д.", - отметил Рувин.

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Директор КНИИСЭ добавил, что библиотека эталонных образцов готовой табачной продукции будет включать все образцы табачных изделий, реализуемых на территории Украины. Это значительно повысит эффективность проведения экспертиз по фактам выявления подделок и усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальными сигаретами.

"Сейчас КНИИСЭ имеет все возможности, чтобы осуществлять полный цикл проверки табачной продукции. Для получения научно всестороннего обоснованного и объективного заключения экспертами исследуются: товарная принадлежность исследуемых объектов, соответствие ДСТУ, физические свойства и технологические аспекты, маркировка и упаковка, состав и качество сырья, содержание никотина и тому подобное. Должны приложить все усилия, чтобы ситуация в этом сегменте улучшилась, поскольку к нам сейчас приковано внимание всего мира. Важным также является тот фактор, что экспертами КНИИСЭ поддерживается тесная коммуникация с иностранными коллегами, происходит обмен опытом и используются самые современные методы экспертных исследований. Соответствующая работа будет продолжаться", - подытожил Александр Рувин.

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин22 декабрь 2023, 10:17 • 336280 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Щоб запобігти незаконному обігу, в Україні створять бібліотеку еталонних зразків готової тютюнової продукції - КНДІСЕ
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