Чтобы предотвратить незаконный оборот, в Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции - КНИИСЭ

В Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции. Соответствующая идея инициирована и будет реализовываться при поддержке Американской торговой палаты в Украине. Об этом в своем tg-канале сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН.

Детали

По словам Александра Рувина, в первой встрече рабочей группы, которая состоялась на базе КНИИСЭ, приняли участие представители всех правоохранительных органов Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, а также представители крупнейших компаний - производителей табачной продукции.

"Подделки и незаконная торговля табачными изделиями является проблемой мирового масштаба, в разной степени влияет на страны. Опасность нелегального рынка заключается в лишении экономики значительных налоговых поступлений, ведь значительный процент цены сигарет - это налоги. Из-за незаконного оборота табачных изделий наше государство ежегодно недополучает миллиарды гривен. Кроме того, нелегальная продукция довольно часто изготавливается из некачественного табака, содержит посторонние примеси и негативно влияет на здоровье потребителей, наносятся значительные убытки для легального бизнеса и т.д.", - отметил Рувин.

Директор КНИИСЭ добавил, что библиотека эталонных образцов готовой табачной продукции будет включать все образцы табачных изделий, реализуемых на территории Украины. Это значительно повысит эффективность проведения экспертиз по фактам выявления подделок и усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальными сигаретами.

"Сейчас КНИИСЭ имеет все возможности, чтобы осуществлять полный цикл проверки табачной продукции. Для получения научно всестороннего обоснованного и объективного заключения экспертами исследуются: товарная принадлежность исследуемых объектов, соответствие ДСТУ, физические свойства и технологические аспекты, маркировка и упаковка, состав и качество сырья, содержание никотина и тому подобное. Должны приложить все усилия, чтобы ситуация в этом сегменте улучшилась, поскольку к нам сейчас приковано внимание всего мира. Важным также является тот фактор, что экспертами КНИИСЭ поддерживается тесная коммуникация с иностранными коллегами, происходит обмен опытом и используются самые современные методы экспертных исследований. Соответствующая работа будет продолжаться", - подытожил Александр Рувин.

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