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Інструмент для швидкого визначення підробок – експерт про перспективи створення фахівцями КНДІСЕ Бази зразків тютюнових виробів

Інструмент для швидкого визначення підробок – експерт про перспективи створення фахівцями КНДІСЕ Бази зразків тютюнових виробів

Київ • УНН

 • 104333 перегляди

Створення Єдиної бази даних зразків тютюнових виробів Київським науково-дослідним інститутом може стати додатковим інструментом боротьби з тіньовим ринком сигарет, що дозволить швидко визначати походження пачки сигарет та посилить експертну спроможність у боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів.

Створення фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Єдиної бази зразків тютюнових виробів може стати додатковим інструментом у боротьбі із тіньовим ринком цигарок. Таку думку озвучив експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Андрій Саварець в коментарі УНН.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив створення фахівцями КНДІСЕ Бази зразків тютюнових виробів, експерт зазначив, що такий інструмент може стати в нагоді.

Є багато підробок і відомих брендів в тому числі. Дійсно, як додатковий крок, – це (створення Бази – ред.) можливо. Такий інструмент, дійсно, може стати в нагоді для швидкого визначення, звідки походять пачки цигарок. Однак він не замінює правоохоронну діяльність. Таку рутинну, яку треба робити. І документувати ці правопорушення, розслідувати, притягати до відповідальності і виконавців - осіб, які перевозили якісь блоки сигарет, і самих організаторів нелегальних виробництв 

- зазначив Саварець.

Експерт додав, що Україні треба визначитися із фіскальною політикою в контексті гармонізації з європейським законодавством.

Держава має визначитися з двома речами – чи їй потрібні гроші, чи їй потрібне здорове населення. Бо що таке акциз? Це податок на людські вади. Тобто виходить, що держава заохочує: щоб отримати більше коштів то треба більше курити, виходить так. Або навпаки – треба менше курити, берегти здоров’я, але і грошей буде менше в бюджеті. І коли виникає оце питання більше-менше – держава ж хоче, щоб було більше і починає підвищувати податки. Плюс є, скажімо так, гармонізація з європейським законодавством, яке пропонує нам підвищувати постійно рівень акцизного податку на тютюнові вироби, аби синхронізувати їх з європейськими ставками податку. Що ЄС таким чином робить? Він перекидає проблему нелегального імпорту сигарет з України якраз на нас. Тобто стає економічно невигідно займатися контрабандою до ЄС, цікавим же стає - реалізувати нелегальні сигарети на внутрішньому ринку України 

- пояснив економіст.

За словами експерта, необхідно посилити роль правоохоронних органів у детінізації ринку тютюну. Він стверджує, що особливих успіхів у цьому напрямку нині немає. Є обшуки, затримання, вилучення підакцизної продукції і обладнання для її виробництва.

При цьому, починаючи з третього кварталу 2023 року, різко пішло зростання тіньового сегменту на ринку цигарок, однією з причин якого стало підвищення податків.

Експерт зазначає, що при збільшенні обсягів виторгу в перерахунку на пачку цигарок - обсяг тіньового ринку також зріс.

Додатково

Директор Київського науково дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що фахівці установи готові до створення Бази зразків тютюнових виробів.

Передбачається, що бібліотека еталонних зразків готової тютюнової продукції включатиме всі зразки тютюнових виробів, які реалізуються на території України. Це значно підвищить ефективність проведення експертиз за фактами виявлення підробок та посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів. Наразі КНДІСЕ має повний комплект обладнання, зокрема спеціальний апаратний комплекс для визначення характеристики тютюну та його походження, що дозволяє оперативно та повноцінно досліджувати як тютюнові вироби, так і матеріали їх пакування. Крім того, КНДІСЕ єдина установа нашої держави, яка проводить дослідження обладнання нелегальних лабораторій, які виготовляють наркотики та тютюнові вироби 

- зазначив Рувін.

За словами економіста Олега Гетмана, пропозиція зобов’язати виробників подавати зразки тютюнової продукції та доручити формування єдиної бази Київському науково-дослідному інституту виникла в рамках діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Щоб запобігти незаконному обігу, в Україні створять бібліотеку еталонних зразків готової тютюнової продукції - КНДІСЕ26.12.23, 13:03 • 32848 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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