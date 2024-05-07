Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

В последнее время в очередной раз актуализировалась тема борьбы с теневым оборотом табачных изделий в Украине. Поводом для этого стал тот факт, что в конце прошлого года уменьшился объем поступлений в бюджет от продажи соответствующих товаров. Хотя, до этого в течение определенного периода времени наблюдался рост.

Сейчас предлагаются различные меры по детенизации рынка табака в Украине. Большинство касаются перезагрузки правоохранительных органов. Но как бы ловко правоохранители не выявляли контрабанду и нелегальные производства, только выводы экспертов могут быть доказательством в суде о совершении преступления и недополучением государством налогов.

Инициатива создания Единой базы образцов табачных изделий на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз пока не нашла отклика у законодателей. Зато в конце апреля Кабмин утвердил постановление об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий. Вести этот реестр поручили Налоговой службе.

Почему упомянутое решение правительства требует других подзаконных актов, регламентирующих привлечение экспертов к этому процессу, иначе значительная часть табачного рынка так и останется в тени, потому что как установить факт подделки или контрабанды, какие для этого нужны экспертизы - об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

- Постановление Кабмина действительно является важным относительно попыток детенизации табачного рынка. Но возникает вопрос - если на оборудовании условной табачной фабрики будут производиться "левые" сигареты, то как соответствующие органы смогут такие факты доказать? Нужна экспертиза, а об экспертных учреждениях в постановлении нет ни слова.

- Начнем с основного, исследование табачных изделий в целом состоит из пяти этапов. Все идет по обратному к процессу производства порядку. Первое - это трасологические исследования упаковки, признаки оборудования, на котором выпускались сигареты, способ упаковки пачки, следы агрегатов и машин, особенности клеевых материалов, а также правильно ли нанесены все маркировки и защитные элементы на пачку сигарет, которые определены действующим законодательством. Далее исследуются на соответствие эталонным образцам акцизные марки. После этого наступает очередь непосредственно сигарет - исследуем материалы из которых сделана сигарета и упаковки: бумага, фильтр, полиэтилен, опять же клей и др. В конце концов, биологическое исследование табачной продукции позволяет изучить сам табак (смесь, которую используют производители и которая у каждого производства имеет уникальную рецептуру). Этот этап показывает качество табака, его количество, соответствие нормам, содержание различных веществ и тому подобное.

То есть, суть нашей экспертизы заключается в том, что табачная продукция должна полностью соответствовать всем требованиям и критериям согласно государственным стандартам. Это последовательно и в полном замкнутом цикле исследований устанавливают эксперты.

Постановление о котором идет речь определяет что в Украине будет создан Единый государственный реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий.

Это лишь один пункт из общего порядка и мы имеем определенные сомнения, что в таком виде, как его предлагают вести и обобщать он будет максимально действенный. В конце концов для нас, как экспертов, это процесс важный, то есть идентифицировать линию и оборудование где произведена пачка мы в настоящее время не сможем.

- В чем заключается проблема?

- По нашему мнению, Реестр, который будет создаваться бесспорно важен, однако он должен быть дополнен критериями, которые важны для его практического использования. Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.

Например, согласно Реестру владельцы или пользователи оборудования для обработки табака и производства продукции должны подавать информацию об основании ввоза такого оборудования на территорию Украины, его вид, адрес местонахождения и тому подобное. Эти данные безусловно важны и должны учитываться, однако непосредственно для практического исследования имеющейся пачки сигарет важнее другие признаки о которых пока нигде не упоминается - простыми словами это те же эталонные образцы с линий производств и т. д.

- Какой выход видите из этой ситуации?

- Нужно более конструктивное взаимодействие всех вовлеченных участников, разработка дополнительных распорядительных документов, совместный план взаимодействия. В первую очередь это конечно вопрос Государственной налоговой службы, и она должна быть основным инициатором нашего включения в работу по этому направлению и предоставления основательной экспертной помощи. В случае эффективного сотрудничества мы будем иметь все возможности для того, чтобы не только определить на той или иной линии была изготовлена пачка, но и количество произведенной продукции, другие показатели.

- Мы четко понимаем, что выводы экспертов являются ключевыми, и если выпадает один элемент, то дело достаточно легко развалить в суде?

- В этом и суть вопроса - именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и соответственно больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи где все наоборот и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами.

Поэтому пусть будет Единый государственный реестр оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий, но, пожалуй, он должен дополнять эту масштабную работу и функционировать максимально эффективно.

В свое время была идея создания тематического реестра по производителям. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть.

Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так о непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативного анализа всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), вывод здесь и сейчас.

Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе.

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов