ВАКС закрив справу "короля контрабанди" Альперіна

Деталі

Як повдіомила УНН керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, суд закрив справу щодо одеського бізнесмена, якого обвинувачували у створенні ним злочинної організації, яка зловживала під час розмитнення товарів.

За її словами, справу закрили через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (пункт 10 частина 1 ст .284 КПК). Цей пункт додали після ухвалення «правок Лозового».

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Вадима Альперіна.

Додамо

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 10100, що скасовує строки давності за корупційні злочини під час війни.

Пропонований ними законопроєкт має скасувати ухвалені минулим скликанням так звані “правки Лозового”, завдяки яким корупціонери нині продовжують уникати покарання.

Доповнення

У 2020 році було завершено досудове розслідування щодо 6 осіб, які підозрюються у корупційних діяннях щодо розмитнення товарів, імпортованих в Україну, які завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень. Матеріали розслідування відкрили стороні захисту організатору корупційної схеми — Вадиму Альперіну та ще 5 особам.