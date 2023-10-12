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ВАКС закрив справу "короля контрабанди" Альперіна

ВАКС закрив справу "короля контрабанди" Альперіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна про створення ним корупційних схем на митниці, які завдали державі збитків на суму понад 60 млн гривень через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, передає УНН

Деталі

Як повдіомила УНН керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, суд закрив справу щодо одеського бізнесмена, якого обвинувачували у створенні ним злочинної організації, яка зловживала під час розмитнення товарів.

За її словами, справу закрили через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (пункт 10 частина 1 ст .284 КПК). Цей пункт додали після ухвалення «правок Лозового».

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Вадима Альперіна.

Додамо

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 10100, що скасовує строки давності за корупційні злочини під час війни.

Пропонований ними законопроєкт має скасувати ухвалені минулим скликанням так звані “правки Лозового”, завдяки яким корупціонери нині продовжують уникати покарання.

Доповнення

У 2020 році було завершено досудове розслідування щодо 6 осіб, які підозрюються у корупційних діяннях щодо розмитнення товарів, імпортованих в Україну, які завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень. Матеріали розслідування відкрили стороні захисту організатору корупційної схеми — Вадиму Альперіну та ще 5 особам.

Українські Національні Новини

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