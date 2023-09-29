У Раді зареєстрували законопроєкт, що скасовує строки давності за корупційні злочини під час війни

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“Корупція під час війни — без строків давності. Ніхто не сховається від покарання і через 10 років. Зареєстрували з колегами законопроєкт № 10100, який скасовує строки давності за корупційні злочини під час війни. Це дозволить покарати винних, навіть якщо вони зараз десь ховаються або якщо про їхні дії ми дізнаємося у далекому майбутньому”, — зазначив Арахамія.

Деталі

Давид Арахамія наголосив, що цей законопроєкт є продовженням послідовної антикорупційної політики Президента і його фракції “Слуга народу”.

Пропонований ними законопроєкт має скасувати ухвалені минулим скликанням так звані “правки Лозового”, завдяки яким корупціонери нині продовжують уникати покарання.

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Відповідно до чинного законодавства, у правоохоронців є строки в які вони мають вкластися, розслідуючи корупційну справу. Коли прописаний у законі час спливає, суд просто закриває провадження, посилаючись на закінчення строків розслідування та розгляду.

За даними авторів законопроєкту нині багато можновладців сподіваються під шум війни провернути схеми із розкрадання бюджетних коштів. Прийняття цього законопроєкту має стати на заваді корупціонерам.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Україна ухвалила три важливі антикорупційні рішення, які відповідають стандартам ЄС та сприятимуть імплементації міжнародних зобов’язань України в галузі боротьби з корупцією. За даними премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, впродовж останніх двох років в Україні було реалізовано антикорупційну реформу, цифровізацію та дерегуляцію. Це принесло понад 16 мільярдів гривень економічного ефекту.