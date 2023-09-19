Україна посилює боротьбу з корупцією: ухвалюються три рішення, які відповідають стандартам ЄС - Шмигаль

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“Ми створили і запустили дієву антикорупційну вертикаль. Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстані одного кліка. За два роки антикорупційний та економічний ефект склав понад 16 мільярдів гривень. Дерегуляція знімає бюрократичні бар'єри. Переглянуто 1000 дозволів, ліцензій та довідок. Частина буде повністю скасована, частина спрощена, а частина переведена в цифру”, - зазначив Шмигаль.

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Премʼєр-міністр також повідомив, що сьогодні ухвалюються ще 3 важливі антикорупційні рішення:

1. Схвалюється законопроєкт про ратифікацію угоди з Організації економічного співробітництва та розвитку. Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. У нашої держави вже є статус потенційного кандидата на вступ до організації і вона крок за кроком наближається до повноцінного членства.

2. Затверджується законопроєкт, який приводить законодавство до стандартів міжнародної групи з протидії відмиванню брудних коштів. Наразі ведеться діалог з FATF щодо включення росії до чорного списку групи за фінансування тероризму. А поки цього не сталося, наразі запускається процедура внесення російської федерації до національного списку терористичних країн. Також цим проєктом закону забороняється надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто включений до переліку осіб, пов'язаних із проведенням терористичної діяльності та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

3. Затверджується методологія визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. Цим продовжується імплементація стандартів FATF та виконуються умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов'язання на шляху до членства в Євросоюзі.

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