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Україна посилює боротьбу з корупцією: ухвалюються три рішення, які відповідають стандартам ЄС - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна ухвалює три важливі антикорупційні рішення, які відповідають стандартам ЄС та сприятимуть імплементації міжнародних зобов'язань України в галузі боротьби з корупцією. Крім того, за два роки в Україні було реалізовано антикорупційну реформу, цифровізацію та дерегуляцію. Це принесло понад 16 мільярдів гривень економічного ефекту, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН

Цитата

“Ми створили і запустили дієву антикорупційну вертикаль. Цифровізація усуває людський фактор і наближає державні послуги до людини на відстані одного кліка. За два роки антикорупційний та економічний ефект склав понад 16 мільярдів гривень. Дерегуляція знімає бюрократичні бар'єри. Переглянуто 1000 дозволів, ліцензій та довідок. Частина буде повністю скасована, частина спрощена, а частина переведена в цифру”, - зазначив Шмигаль.

Деталі

Премʼєр-міністр також повідомив, що сьогодні ухвалюються ще 3 важливі антикорупційні рішення:

1. Схвалюється законопроєкт про ратифікацію угоди з Організації економічного співробітництва та розвитку. Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. У нашої держави вже є статус потенційного кандидата на вступ до організації і вона крок за кроком наближається до повноцінного членства.

2. Затверджується законопроєкт, який приводить законодавство до стандартів міжнародної групи з протидії відмиванню брудних коштів. Наразі ведеться діалог з FATF щодо включення росії до чорного списку групи за фінансування тероризму. А поки цього не сталося, наразі запускається процедура внесення російської федерації до національного списку терористичних країн. Також цим проєктом закону забороняється надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто включений до переліку осіб, пов'язаних із проведенням терористичної діяльності та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

3. Затверджується методологія визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. Цим продовжується імплементація стандартів FATF та виконуються умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов'язання на шляху до членства в Євросоюзі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Випадки корупції не пов’язані з допомогою від наших партнерів - Зеленський 

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