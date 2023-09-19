Украина усиливает борьбу с коррупцией: принимаются три решения, которые соответствуют стандартам ЕС - Шмыгаль

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“Мы создали и запустили действенную антикоррупционную вертикаль. Цифровизация устраняет человеческий фактор и приближает государственные услуги к человеку на расстоянии одного клика. За два года антикоррупционный и экономический эффект составил более 16 миллиардов гривен. Дерегуляция снимает бюрократические барьеры. Пересмотрено 1000 разрешений, лицензий и справок. Часть будет полностью отменена, часть упрощена, а часть переведена в цифру”, - отметил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр также сообщил, что сегодня принимаются еще 3 важных антикоррупционных решения:

1. Одобряется законопроект о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития. Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях. У нашего государства уже есть статус потенциального кандидата на вступление в организацию и она шаг за шагом приближается к полноценному членству.

2. Утверждается законопроект, который приводит законодательство к стандартам международной группы по противодействию отмыванию грязных средств. Сейчас ведется диалог с FATF о включении россии в черный список группы за финансирование терроризма. А пока этого не произошло, сейчас запускается процедура внесения российской федерации в национальный список террористических стран. Также этим проектом закона запрещается предоставлять средства, активы и экономические ресурсы тем, кто включен в перечень лиц, связанных с проведением террористической деятельности и лиц, находящихся под международными санкциями.

3. Утверждается методология определения конечного бенефициарного собственника предприятия. Этим продолжается имплементация стандартов FATF и выполняются условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства на пути к членству в Евросоюзе.

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