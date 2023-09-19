Украина усиливает борьбу с коррупцией: принимаются три решения, которые соответствуют стандартам ЕС - Шмыгаль

ukru
Эксклюзив
13:47 • 20397 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 42406 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 34661 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 44585 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 103397 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 126550 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 157150 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 189457 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136952 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127149 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 118043 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 60053 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 111426 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 86254 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 56689 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 157156 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 189461 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 133232 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 140055 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 176958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 32759 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 111426 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152472 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 159549 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 163598 просмотра
Актуальное
Украина усиливает борьбу с коррупцией: принимаются три решения, которые соответствуют стандартам ЕС - Шмыгаль

Украина усиливает борьбу с коррупцией: принимаются три решения, которые соответствуют стандартам ЕС - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 190636 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина принимает три важных антикоррупционных решения, которые соответствуют стандартам ЕС и будут способствовать имплементации международных обязательств Украины в области борьбы с коррупцией. Кроме того, за два года в Украине было реализовано антикоррупционную реформу, цифровизацию и дерегуляцию. Это принесло более 16 миллиардов гривен экономического эффекта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН

Цитата

“Мы создали и запустили действенную антикоррупционную вертикаль. Цифровизация устраняет человеческий фактор и приближает государственные услуги к человеку на расстоянии одного клика. За два года антикоррупционный и экономический эффект составил более 16 миллиардов гривен. Дерегуляция снимает бюрократические барьеры. Пересмотрено 1000 разрешений, лицензий и справок. Часть будет полностью отменена, часть упрощена, а часть переведена в цифру”, - отметил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр также сообщил, что сегодня принимаются еще 3 важных антикоррупционных решения:

1. Одобряется законопроект о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития. Украина присоединится к рабочей группе по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях. У нашего государства уже есть статус потенциального кандидата на вступление в организацию и она шаг за шагом приближается к полноценному членству.

2. Утверждается законопроект, который приводит законодательство к стандартам международной группы по противодействию отмыванию грязных средств. Сейчас ведется диалог с FATF о включении россии в черный список группы за финансирование терроризма. А пока этого не произошло, сейчас запускается процедура внесения российской федерации в национальный список террористических стран. Также этим проектом закона запрещается предоставлять средства, активы и экономические ресурсы тем, кто включен в перечень лиц, связанных с проведением террористической деятельности и лиц, находящихся под международными санкциями.

3. Утверждается методология определения конечного бенефициарного собственника предприятия. Этим продолжается имплементация стандартов FATF и выполняются условия получения макрофинансовой помощи от ЕС и обязательства на пути к членству в Евросоюзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Случаи коррупции не связаны с помощью от наших партнеров - Зеленский 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы