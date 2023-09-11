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Випадки корупції не пов’язані з допомогою від наших партнерів - Зеленський

Випадки корупції не пов’язані з допомогою від наших партнерів - Зеленський

Київ • УНН

 • 531830 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що випадки корупції в Україні не пов'язані з міжнародною допомогою, яку отримує країна від партнерів. Він сказав, що ці випадки є результатом системних проблем, які існують у країні впродовж багатьох років. Про це глава держави повідомив журналісту CNN, передає УНН.

Цитата

"Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що питання правосуддя та справедливості в Україні є особливо чутливими на тлі війни.

"І саме через війну, через те, що ми боремося за отакі цінності, ми не можемо жити так, як жили роками до цього, як жили десятиліттями", - додав президент.

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