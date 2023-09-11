Випадки корупції не пов’язані з допомогою від наших партнерів - Зеленський

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"Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що питання правосуддя та справедливості в Україні є особливо чутливими на тлі війни.

"І саме через війну, через те, що ми боремося за отакі цінності, ми не можемо жити так, як жили роками до цього, як жили десятиліттями", - додав президент.

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