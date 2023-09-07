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Єдиний портал для викривачів корупції: в НАЗК пояснили принцип механізму

Київ • УНН

 • 356526 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Керівниця відділу розвитку Інституту викривання Анастасія Ренкас в ефірі телемарафону дала роз'яснення щодо принципів роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів, який дозволить громадянам та працівникам організацій анонімно повідомляти про факти корупції, передає УНН.

Деталі

За словами Ренкас, ідея порталу повідомлень викривачів не нова, вона виношувалась з 20-го року і лобіювалась за участі громадськості та міжнародних партнерів. Метою було створити канал, який би гарантував анонімність і надійність захисту інформації, яку повідомляють інформатори.

"Тому це можна сказати вимога сучасності, також варто зазначити, що створення єдиного порталу викривачів це одна з умов вступу України в Євросоюз", - розповіла Ренкас.

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За її словами обмежень стосовно того, щоб повідомити інформацію про корупцію немає. Проте є критерії стосовного того, щоб особа набула статусу "викривача" і відповідно держава її захищала в цьому статусі.

"Це може бути фізична особа, яка ніде не працює, але їй відомі факти про корупцію в певній організації, стосовно певної особи, яку вона хоче і може повідомити. Однак цьому заявнику буде запропонована обрати чи пов'язана ця інформація з її діяльністю. Якщо не пов'язана - вона матиме статус "заявника", але не матиме статус "викривача", - зауважила представниця НАЗК.

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Однак, за її словами, портал у будь-якому випадку прийме це повідомлення і відправить на розгляд. Інформація буде перевірятись на правдивість. Якщо в ході перевірки буде встановлено те, що це був наклеп або умисне неправдиве повідомлення про злочин, то воно не підлягатиме розгляду.

"Людина не буде нести відповідальність, якщо вказала повідомлення як анонімне. І ми ніколи не застрахуємось, що нам будуть повідомляти неправдиві дані, або будуть зводити рахунки. Однак йдеться, що в країні потрібно встановити культуру викривання. Бо це гра в одні ворота, потрібно, щоб люди чітко розуміли, що якщо вони викривають корупцію – вони захищені, однак якщо вони самі вчиняють неправомірні дії, такі як наклеп, то рано чи пізно вони й самі опиняться в таких умовах про які також колись повідомлять", - пояснила Ренкас.

І розповіла, чому винагороду може отримати тільки інформатор у статусі "викривач".

"Викривач по закону - це особа яка працює всередині організації, або яка пов'язана професійно з організацією в якій виявили корупцію. Саме їх потрібно захищати, оскільки вони у вразливому становищі. Тому держава взяла обов'язок їх захищати, щоб безпосередньо в організаціях вибудувати нульову толерантність до корупції. Така культура викривання говорить про те, що кожна особа, що стала свідком таких проявів у своїй організації може про це заявити сміливо і її захистять, а винні будуть покарані", - додала вона. 

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