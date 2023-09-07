Єдиний портал для викривачів корупції: в НАЗК пояснили принцип механізму

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За словами Ренкас, ідея порталу повідомлень викривачів не нова, вона виношувалась з 20-го року і лобіювалась за участі громадськості та міжнародних партнерів. Метою було створити канал, який би гарантував анонімність і надійність захисту інформації, яку повідомляють інформатори.

"Тому це можна сказати вимога сучасності, також варто зазначити, що створення єдиного порталу викривачів це одна з умов вступу України в Євросоюз", - розповіла Ренкас.

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За її словами обмежень стосовно того, щоб повідомити інформацію про корупцію немає. Проте є критерії стосовного того, щоб особа набула статусу "викривача" і відповідно держава її захищала в цьому статусі.

"Це може бути фізична особа, яка ніде не працює, але їй відомі факти про корупцію в певній організації, стосовно певної особи, яку вона хоче і може повідомити. Однак цьому заявнику буде запропонована обрати чи пов'язана ця інформація з її діяльністю. Якщо не пов'язана - вона матиме статус "заявника", але не матиме статус "викривача", - зауважила представниця НАЗК.

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Однак, за її словами, портал у будь-якому випадку прийме це повідомлення і відправить на розгляд. Інформація буде перевірятись на правдивість. Якщо в ході перевірки буде встановлено те, що це був наклеп або умисне неправдиве повідомлення про злочин, то воно не підлягатиме розгляду.

"Людина не буде нести відповідальність, якщо вказала повідомлення як анонімне. І ми ніколи не застрахуємось, що нам будуть повідомляти неправдиві дані, або будуть зводити рахунки. Однак йдеться, що в країні потрібно встановити культуру викривання. Бо це гра в одні ворота, потрібно, щоб люди чітко розуміли, що якщо вони викривають корупцію – вони захищені, однак якщо вони самі вчиняють неправомірні дії, такі як наклеп, то рано чи пізно вони й самі опиняться в таких умовах про які також колись повідомлять", - пояснила Ренкас.

І розповіла, чому винагороду може отримати тільки інформатор у статусі "викривач".

"Викривач по закону - це особа яка працює всередині організації, або яка пов'язана професійно з організацією в якій виявили корупцію. Саме їх потрібно захищати, оскільки вони у вразливому становищі. Тому держава взяла обов'язок їх захищати, щоб безпосередньо в організаціях вибудувати нульову толерантність до корупції. Така культура викривання говорить про те, що кожна особа, що стала свідком таких проявів у своїй організації може про це заявити сміливо і її захистять, а винні будуть покарані", - додала вона.

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