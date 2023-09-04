НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. НАЗК відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів, передає УНН з посиланням на сайт агентства.
Деталі
З початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і Національному агентству з питань запобігання корупції, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12.03.2022 № 263.
Водночас існує значний суспільний інтерес до відкриття даних Реєстру, зазначають в НАЗК. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо.
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Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
“Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій” – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
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НАЗК очікує ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій.
Доповнення
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів) – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року.
В реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення.
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