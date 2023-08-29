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Скільки нардепів та міністрів подали декларації після запровадження воєнного стану - відповідь НАЗК

Скільки нардепів та міністрів подали декларації після запровадження воєнного стану - відповідь НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Після запровадження воєнного стану подача майнових декларацій посадовцями стала необов’язковою (декларації можна буде подати протягом трьох місяців по завершенню цього режиму). УНН поцікавився у Національного агентства з питань запобігання корупції, скільки нардепів та міністрів все ж подали декларації за 21-й та 22-й роки.

Цитата

«Станом на 21.08.2023 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), за 2021 рік подали декларації 45 народних депутатів України, за 2022 – 30», - ідеться у відповіді НАЗК.

Деталі

Серед запитуваних УНН посадовців рівня міністрів вказується, що декларації подавав міністр оборони України – «Резніков Олексій Юрійович подав до Реєстру декларації за 2021-2022 роки».

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«Іншими запитуваними особами декларації за 2021 та 2022 роки станом на 21.08.2023 до Реєстру не подавались», - вказується у відповіді на запит, де також уточнювалося, чи подавали декларації члени комітету ВР з антикорупційної політики.

Нагадаємо

Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування під час воєнного стану.

Законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану” (№9534) у першому читанні підтримали 299 парламентарів.

Проєкт закону передбачає відновлення подання електронних декларацій та проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану, а також спрощення порядку подання відповідних декларацій.

Після ухвалення проєкту як закону особи, які у 2022-2023 роках не подавали декларації, мають подати їх не пізніше 90 календарних днів із дня набрання чинності цим законодавчим актом. Декларації будуть публічними, за винятком приватної інформації про декларанта та членів його сім’ї.

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