Сколько нардепов и министров подали декларации после введения военного положения - ответ НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. После введения военного положения подача имущественных деклараций чиновниками стала необязательной (декларации можно будет подать в течение трех месяцев после завершения этого режима). УНН поинтересовался у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сколько нардепов и министров все же подали декларации за 21-й и 22-й годы.
Цитата
«По состоянию на 21.08.2023 в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее - Реестр), за 2021 год подали декларации 45 народных депутатов Украины, за 2022 – 30», - говорится в ответе НАПК.
Детали
Среди запрашиваемых УНН должностных лиц уровня министров указывается, что декларации подавал министр обороны Украины – «Резников Алексей Юрьевич подал в Реестр декларации за 2021-2022 годы».
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«Другими запрашиваемыми лицами декларации за 2021 и 2022 годы по состоянию на 21.08.2023 в Реестр не подавались», - указывается в ответе на запрос, где также уточнялось, подавали ли декларации члены комитета ВР по антикоррупционной политике.
Напомним
В конце июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования во время военного положения.
Законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения” (№9534) в первом чтении поддержали 299 парламентариев.
Проект закона предусматривает возобновление подачи электронных деклараций и проведения специальной проверки во время действия военного положения, а также упрощение порядка подачи соответствующих деклараций.
После принятия проекта как закона лица, которые в 2022-2023 годах не подавали декларации, должны подать их не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу этого законодательного акта. Декларации будут публичными, за исключением частной информации о декларанте и членах его семьи.
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