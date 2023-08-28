Резніков розповів про котів і баггі: що є у декларації міністра оборони

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Як з'ясувалося, там немає трьох котів породи мейн-кун, які мешкають у родині міністра.

«Річ у тім, що коти коштують менше, ніж цифра передбачуваної дорогої купівлі, і їх не декларують (вартість майна має перевищувати 50 прожиткових мінімумів – ред.). Вони, поза всяким сумнівом, мені дуже дорогі, але Закон є Закон. Я щоправда вказував у декларації деякі предмети, ціна яких мені не відома, припускаючи, що це дорога річ, наприклад, мисливські рушниці», - розповів міністр.

Резніков наголосив, що йому нема чого приховувати і він довіряє НАЗК та його захисту даних декларанта. Також міністр розповів, що зникло з його декларації за 2022 рік.

«Нового нічого не з'явилося, але зникла з декларації за 2022 рік низка предметів, які раніше там були, а саме там нема спортивного баггі – позашляховика, на якому я брав участь в автоперегонах, і квадрацикла, оскільки я їх свого часу передав військовослужбовцям в якості такого донату – передав хлопцям – «мисливцям за танками», - розповів міністр.

Резніков також повідомив УНН, що витратив на заповнення останньої декларації щонайменше 4 години, і це за наявності досвіду юриста та після того, як уже було зібрано всі необхідні для заповнення документи та довідки. Міністр зазначив, що зараз будь-який військовослужбовець навряд чи знайде можливість витратити стільки, а то й більше годин на заповнення декларації, а тому ідея подачі декларацій військовими в умовах воєнного часу – є неправильною не лише з погляду безпеки, а й з погляду зручності для військовослужбовців.

Але цивільні чиновники, публічні службовці, як вважає міністр, повинні подавати декларації, навіть до відновлення обов'язкового декларування, - тим самим демонструючи принцип доброчесності, який є основоположним у боротьбі з корупцією.

Детальніше про те, як питання декларування чиновниками стало заручником політичної гри читайте в матеріалі УНН (Не)Доброчесність: як боротьба з корупцією вкотре стала заручницею політичних маніпуляцій