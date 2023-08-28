Резников рассказал о котах и багги: что есть в декларации министра обороны

Детали

Как выяснилось, там нет трех котов породы мейн-кун, проживающих в семье министра.

«Дело в том, что коты стоят меньше, чем цифра предполагаемой дорогой покупки и они не декларируются (стоимость имущества должна привышать 50 прожиточных минимумов – ред.). Они вне всякого сомнения, мне очень дороги, но, Закон есть Закон. Я правда указывал в декларации некоторые предметы цена которых мне не известна, предпалагая, что это дорогая вещь, например, охотничьи ружья», - рассказал министр.

Резников подчернул, что ему нечего сркывать и он доверяет НАПК и его защите данных декларанта. Также министр рассказал, что исчезло из его декларации за 2022 год.

«Нового ничего не появилося, но исчез из декларации за 2022 год ряд предметов, которые ранее там были, а именно там нету спортивного багги – внедорожника на котором я участвовал в автогонках и квадрацикла, поскольку я их в свое время передал военнослужащим в качестве такого доната – передал ребятам – «охотникам за танками», - рассказал министр.

Резников также сообщил УНН, что потратил на заполнение последний декларации не менее 4 часов и это при наличаи опыта юриста и после того, как уже были собраны все необходимые для заполнения документы и справки. Министр отметил, что сейчас любой военнослужащий вряд ли найдет возможность потратить столько, а то и больше часов на зполнение деларации, а потому идея подачи деклараций военными в условиях военного времени – неправильна не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения удобства для военнослужащих.

Но гражданские чиновники, публичные служащие, как считает министр, должны подавать декларации, даже до возобновления обязательно декларировани - тем самым демонстрируя прицып добропорядочности, который является основполагающим в борьбюе с коррупцией.

Детальнее о том, как вопрос декларирования чиновниками стал заложником поличтеской игры читайте в материале УНН (Не)Добропорядочность: как борьба с коррупцией в очередной раз стала заложницей политических манипуляций