(Не)Добропорядочность: как борьба с коррупцией в очередной раз стала заложницей политических манипуляций

КИЕВ. 28 августа. УНН. С начала военного положения чиновники получили право не подавать имущественные декларации – это можно будет сделать в течение трех месяцев после его завершения. Кроме того, во время действия этого положения реестр деклараций должностных лиц закрыт для публичного доступа. Такая норма вызвала определенное возмущение в обществе – мол, это позволит чиновникам скрывать изменения в имущественном состоянии. Да. До поры до времени это действительно позволит избегать ответа на вопрос о нажитом имуществе. Однако законодатель (под пристальным вниманием международных партнеров) оставил для чиновников возможность подать декларацию – и, хотя она закрыта от общественности, проверяющий из НАПК может ее проанализировать. Возможность есть – было бы желание.

А оно должно быть. Обратимся к ЗУ «О государственной службе». Одним из принципов государственной службы, среди прочих закрепленных в нем, является принцип добродетели, который определяется как «направленность действий государственного служащего на защиту публичных интересов и отказ государственного служащего от превалирования частного интереса во время осуществления предоставленных ему полномочий». Отказ от превалирования частного интереса здесь ключевое, что может и не прямо, но должно подталкивать наших власть имущих подавать декларации о имущественном положении для проверки и без пиара.

УНН поинтересовался, кто же из чиновников высших эшелонов подавал декларации после того, как это стало необязательным.

«По состоянию на 21.08.2023 в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – Реестр), за 2021 год подали декларации 45 народных депутатов Украины, за 2022 – 30», - ответили в НАПК относительно парламентариев, подавших декларации.

А что касается министров?

«Резников Алексей Юрьевич подал в Реестр декларации за 2021-2022 годы», - по другим – сведений в Реестре нет.

Также в запросе УНН уточнял информацию, касательно членов комитета ВР по антикоррупционной деятельности, которые должны были бы первыми действовать в антикоррупционной парадигме, но в НАПК лишь указали, что «другими запрашиваемыми лицами декларации за 2021 и 2022 годы по состоянию на 21.08.2023».

Заявления vs реальность

Среди «других запрашиваемых лиц», декларации которыми, как указали в НАПК не подавались, была и председатель комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина, которая является соавтором законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения», которым предлагается открыть реестр деклараций.

Радина неоднократно настаивала на необходимости открытия реестров, возобновлении обязательного декларирования.

«(…) мы должны возобновить декларирование, потому что это наша часть общественного договора, которую мы должны выполнить», - из заявления Радиной от июля этого года.

нардеп Анастасия Радина

«В парламенте были разные предложения, однако в итоге все пришли к осознанию, что ни одна амнистия в вопросе декларирования не приемлема. В документе предусмотрено, что полномочия НАПК по проверке уже поданных деклараций будут восстановлены сразу же после вступления в силу закона. Что касается деклараций, которые не были поданы ранее, то здесь, по моему мнению, речь пойдет о 90 днях или немного больше на то, чтобы подать декларации», - цитирует Радину портал ВР в новости под красноречивым заголовком «Анастасия Радина: Запрос общества видеть и проверять состояние чиновников в нынешней ситуации абсолютно оправдан».

Так что нардеп Радина на словах понимает важность декларирования, более того, побуждает к этому других. Однако – подала ли она декларации в 2022 и 2023 годах – судя по ответу НАПК – нет. УНН пытался связаться с госпожой Радиной, чтобы прояснить ситуацию, однако, нардеп не нашла времени для журналистов.

Но нам все же удалось найти объяснение самой Радиной по поводу ситуации с ее декларацией. Это объяснение она сама озвучила публично.

«Я не в восторге от кампании добровольного декларирования. И мне не стыдно сказать, что я одна из тех людей, кто еще не подал декларацию, по одной простой причине – без четкого ответа, когда будут восстановлены полномочия НАПК по проверке этих деклараций, фактически создаются условия для безнаказанности. Почему? Потому что мы можем оказаться в ситуации, когда на момент проведения проверки или на момент инициирования вопроса о привлечении человека к ответственности истекут сроки давности привлечения к ответственности – три года всего по делам о лжи в декларации срок привлечения к ответственности», - заявила Радина.

Но возникает логичный вопрос – не должны тогда, те чиновники, которые хотят что-то скрыть, сейчас массово подавать декларации, чтобы воспользоваться «окном возможностей» и избежать ответственности?

УНН обратился с вопросом к экспертам. Должны ли должностные лица, в частности, и нардепы подавать декларации, если даже это не сейчас обязательно, а реестр закрыт?

«Да. Если есть желание как-то усилить доверие и укрепить его – депутаты делают это. А если есть желание как-то скрыть свое состояние – то ищут причины как его скрывать», - считает юрист Денис Цыпин.

Эксперты в один голос отмечают нравственность аспекта декларирования, ответственность чиновников перед обществом, важность инструмента декларирования в борьбе с коррупцией. Так почему госпожа Радина не подавала деклараций? Пока этот вопрос все еще открыт и нам остается только предполагать, что, возможно, забыла или не было времени, а еще, можем только предположить, есть что скрывать… А пока на уровне с призывами о необходимости декларирования дерзко кичится тем, что не подала декларацию и ей не стыдно. Но как бы то ни было – получается, что мы снова видим классическую ситуацию, когда громкие заявления политиков не имеют ничего общего с их действиями.

Не репрессии, а воспитание добропорядочности

УНН удалось связаться с министром обороны Алексеем Резниковым, который, несмотря на закрытые реестры и необязательность декларирования, подавал декларации и за 21, и за 22 года. Мы расспросили его, что же побудило его к этому.

По мнению министра, борьба с коррупцией должна включать три ключевых трека: первый, максимальная простота и прозрачность законодательства, направленного на максимальную транспарентность; второе, эффективная борьба правоохранительных органов с проявлениями коррупции и неотвратимость наказания; третье, развитие культуры добродетели.

Именно последний пункт, министр считает самым важным, ведь без его реализации два других не будут максимально эффективными.

«Если у нас нет культуры добропорядочности, которая и порождает минимальную толерантность к коррупции, то два других фактора не сработают. Потому что коррупция – один из видов получения преференций, используя лицо, наделенное властными полномочиями. В простом понимании – дача взятки и получение услуги. Так вот, кто-то дает, а кто-то берет. И если в обществе толерантность к коррупции высока, то не стыдно и принести, и не стыдно взять. Убеждают, уговаривают. И для того чтобы этого не было, необходимо, прежде всего, развивать культуру добропорядочности, а не проводить репрессии.

То есть, когда человек приходит на публичную службу, он должен своим примером показывать свой уровень добропорядочности, открытости перед обществом в части своего имущества. Это, кстати, будет отсекать и тех, кто нажил что-нибудь непонятным путем – они не будут идти на публичную службу. Так что я, имея право не подавать декларацию в связи с законом о военном положении, как кстати, и другие декларанты, включая народных депутатов, демонстрируя добропорядочность министра обороны Украины, даже во время войны, подал декларацию за 2021 год. Насколько мне известно, еще несколько чиновников подали декларации – в одном из интервью главы НАПК я читал такую информацию. Но я еще подал декларацию за 2022 год, не потому, что я обязан, а потому, что демонстрирую добропорядочность, и я добровольно это делаю. Мне нечего скрывать. Сегодня мои декларации поданы в НАПК и они могут их проверить. Но реестры закрыты – публичного доступа к ним нет, поскольку враг тоже может поинтересоваться. Но добровольно я это сделал – я доверяю НАПК, доверяю их защитным системам. И потом, когда закончится война, и мы победим, все реестры будут открыты», - объяснил свою позицию министр.

министр обороны Украины Алексей Резников

Аналогично мнение придерживается и политолог Владимир Фесенко.

«То, что была пауза в декларировании – это была огромная ошибка. Потому что именно электронное декларирование, а также наказание за ложь в декларациях, за утаивание незаконных доходов – вот наказание за это, за незаконное обогащение – это один из наиболее действенных инструментов борьбы с коррупцией. И гораздо более действенный, чем просто какие-то громкие дела, уголовные и т.д. Вот самое наказание за недостоверное декларирование. Не просто за ошибки, а за сознательное недостоверное декларирование, а также за незаконное обогащение», - считает политолог.

УНН задал Алексею Резникову вопрос, что он думает о том, что нардепы, в частности глава антикоррупционного комитета ВР, не подают декларации. Министр ответил, что его это удивляет.

«Я видел, что движение «Честно» писало, что не все депутаты добровольно подавали декларации. И особенно меня удивляет, что глава комитета парламента, настаивающая на максимальной борьбе с коррупцией, по ее словам, не подала декларации ни за 21 год, ни, предполагаю, за 22 год. Это значит, что она не демонстрирует добропорядочность, хотя должна в первую очередь это делать. И когда народный депутат, который объявляет своей главной миссией борьбу с коррупцией – недобропорядочен, это значит, что я ему не доверяю, это значит, что этот народный депутат не несет культуру добропорядочности в общество. Это значит, что у него совсем другие цели – манипулировать, заниматься популизмом и хайповать. За это стыдно. За это стыдно и перед партнерами, и перед обществом», – считает министр.

Резников добавил, что для нардепов, таких как Радина, нет особых моментов безопасности: она не является военнослужащей, и не принимает непосредственное участие в обороне страны. Кстати, именно декларирование лицами, являющихся военнослужащими, стало одним из камней преткновения между сторонниками инициативы открытия реестров и возвращение обязательно декларирования, и Министерством обороны.

Пользуясь возможностью УНН расспросил министра относительно того, в чем же именно возникла загвоздка в вопросе полноценного возобновления кампании по декларированию и открытию деклараций.

Оказывается, свою позицию Министерство обороны давало в ответ на запрос Антикоррупционного комитета ВР на этапе рассмотрения законопроекта о возобновлении декларирования комитетом.

«Мы очень четко написали, что против декларирования военнослужащими и раскрытия их реестров, ведь это подвергает риску их и членов их семей. Более того, этот законопроект противоречит принципам и предписаниям Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, который был подписан 24 марта 23 года, как раз в части возобновления декларирования для военнослужащих. Пунктом 56 этого Меморандума предусмотрено, что будет принят закон, который возобновит обязательства государственных служащих, непосредственно не вовлеченных в мобилизационные и военные усилия, подавать и раскрывать декларации об активах во время военного положения. А сегодня нас нет понятия тыл – у нас военные несут службу, как на линии фронта, так и на пунктах управления, так же на точках ПВО, защищающих наше небо, также есть военнослужащие, занимающиеся мобилизацией, а еще созданием новых бригад, обучением, подготовкой, обслуживанием техники, ее ремонтом, восстановлением и многим другим. И все это военнослужащие», - объяснил Резников.

Он также добавил, что вряд ли у военного, который несет службу, найдется время на тщательное заполнение декларации, а до этого еще и на сбор всех необходимых справок.

Еще один момент, на который обратил внимание министр – декларирование членами военно-врачебных комиссий. На этом настаивает, в том числе и Радина. Но главное не это, а то, что нардепы манипулируют, заявляя мол Минобороны против того, чтобы члены ВВК подавали декларации.

«Мне стыдно, когда я читаю манипуляции некоторых народных депутатов, когда они говорят, что Министерство обороны против заполнения деклараций сотрудниками ВВК. Это говорит о невежестве. Хочу сказать, что у нас сегодня 750 ВВК – и все они гражданские, там гражданские врачи. Я вам скажу больше, до недавнего времени эти врачи выполняли свой общественный долг, приходя на ВВК как эксперты, работая в других медицинских учреждениях. Они не получали за это средства и, конечно, это, в частности, и становилось коррупциогенным фактором – человек выполняет определенную работу и не получает за нее зарплату, и может быть склонен соблазну взять взятку. У нас ВВК, в которых военнослужащие (они размещаются при госпиталях), всего 100 на всю страну. То есть наши народные депутаты не понимают, даже примерно, кто работает в ВВК», - пояснил министр.

Резников добавил, что в своих комментариях к законопроекту Минобороны указало все уточнения и согласилось с тем, что после завершения военного положения в течение 90 дней все обязаны подать декларации.

«Что же касается гражданских сотрудников, то, конечно, они будут заполнять, и я как министр обороны, своим примером добровольно демонстрирую добропорядочность и подаю декларацию», - резюмировал Резников.

Новая парадигма

Украина, которая все еще движется к демократии и открытости, подотчетности власти народу – столкнулась с очередным вызовом где на одной чаше весов оказалась действительно сенсативная информация, которой может воспользоваться враг, а на другой – манипуляции для получения политических баллов, громкие заявления, расходящиеся с действиями.

Политолог Максим Джигун уверен, что современные методы диджитализации и защиты могут решить вопрос о возможном доступе врага к чувствительной информации. Поэтому депутаты и другие должностные лица могут подавать декларации.

«Как по мне декларирование – одно из ключевых звеньев антикоррупционной реформы в принципе, и особенно в контексте интеграции Украины в ЕС. Одним из семи пунктов рекомендаций Европейской комиссии в Украину является именно борьба с коррупцией, на разных уровнях, но на самом высоком в первую очередь, которая будет индикатором того, что Украина все-таки поборола старые правила, по которым играли. Сейчас мы живем по другим параметрам и идеям», - подчеркнул Джигун.

Он добавил, что те, кто хочет работать в публичном пространстве, заниматься законотворчеством – должны подавать декларации и декларирование для них должно быть полностью восстановлено.

И добавил, что «тут вопрос ответственности перед обществом в военное время, перед украинцами, которые на мирных территориях, перед военными – борются за независимость на юге, востоке и других направлениях. То есть это критически важно для людей, которые сейчас делают гораздо больше для украинского государства и его самоутверждения, чем многие нардепы, например. И это ответственность должностных лиц перед своими гражданами».

А пока одни должностные лица подают декларацию, считая это моральным аспектом своей работы, другие щеголяя тем, что не подали деклараций, проталкивают идею необходимости публичного открытия реестров и декларирования военными.

А пока УНН все еще надеется получить комментарий от нардепа Радиной. И если раньше мы ожидали комментарий относительно освещения ее позиции в вопросе возобновления декларирования, то теперь хотим публично спросить – Вам есть что скрывать, госпожа Радина?