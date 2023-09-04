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НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров

НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. НАПК открыло доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности, передает УНН с ссылкой на сайт агентства.

Детали

С началом полномасштабного вторжения государственным органам, в том числе и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (далее – Реестр) с учетом постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения» от 12. 03.2022 № 263.

В то же время существует значительный общественный интерес к открытию данных Реестра, отмечают в НАПК. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок и тому подобное.

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Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности. Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к Реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

“Открытые данные – это мощный инструмент добропорядочности, а следовательно антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций” – отметил председатель НАПК Александр Новиков. 

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НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, который восстанавливает электронное декларирование состояния должностных лиц, приостановленное в связи с введением военного положения и должен урегулировать вопрос публичного доступа к данным Реестра деклараций. 

Дополнение

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров) – это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.

В реестре можно получить справку о наличии или отсутствии сведений о себе и о юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера за коррупционное правонарушение. 

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