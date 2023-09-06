НАЗК запустило єдиний портал для викривачів корупції

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило Єдиний портал повідомлень викривачів 6 вересня 2023 року.

Цей портал, як вказано, є одним із інструментів реалізації антикорупційної політики України. Він забезпечує цілодобовий доступ для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Зазначається, що повідомлення про факт корупції можна подати як анонімно, так і із зазначенням анкетних даних.

Для того, щоб повідомити про корупцію на порталі, потрібно:



Відкрити вебсайт порталу.



Вибрати організацію, в якій ви стали свідком корупції.



Заповнити форму повідомлення.



Натиснути кнопку "Відправити".



Також згідно з законом, викривачі, які повідомили про корупцію, мають право на захист від протиправних посягань.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції планує на початку вересня запустити роботу спеціального порталу викривачів, куди вони зможуть анонімно повідомляти про факти корупції. Також є можливість отримати після рішення суду 10% від предмета корупційного правопорушення.