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НАЗК запустило єдиний портал для викривачів корупції

НАЗК запустило єдиний портал для викривачів корупції

Київ • УНН

 • 529700 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, який дозволить громадянам та працівникам організацій анонімно повідомляти про факти корупції, повідомляє НАЗК, передає УНН

Деталі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило Єдиний портал повідомлень викривачів 6 вересня 2023 року.

Цей портал, як вказано, є одним із інструментів реалізації антикорупційної політики України. Він забезпечує цілодобовий доступ для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Зазначається, що повідомлення про факт корупції можна подати як анонімно, так і із зазначенням анкетних даних.

Для того, щоб повідомити про корупцію на порталі, потрібно:

  • Відкрити вебсайт порталу.
  • Вибрати організацію, в якій ви стали свідком корупції.
  • Заповнити форму повідомлення.
  • Натиснути кнопку "Відправити".

Також згідно з законом, викривачі, які повідомили про корупцію, мають право на захист від протиправних посягань.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції планує на початку вересня запустити роботу спеціального порталу викривачів, куди вони зможуть анонімно повідомляти про факти корупції. Також є можливість отримати після рішення суду 10% від предмета корупційного правопорушення.

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