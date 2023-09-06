НАЗК запустило єдиний портал для викривачів корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, який дозволить громадянам та працівникам організацій анонімно повідомляти про факти корупції, повідомляє НАЗК, передає УНН.
Деталі
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило Єдиний портал повідомлень викривачів 6 вересня 2023 року.
Цей портал, як вказано, є одним із інструментів реалізації антикорупційної політики України. Він забезпечує цілодобовий доступ для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
Зазначається, що повідомлення про факт корупції можна подати як анонімно, так і із зазначенням анкетних даних.
Для того, щоб повідомити про корупцію на порталі, потрібно:
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- Відкрити вебсайт порталу.
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- Вибрати організацію, в якій ви стали свідком корупції.
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- Заповнити форму повідомлення.
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- Натиснути кнопку "Відправити".
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Також згідно з законом, викривачі, які повідомили про корупцію, мають право на захист від протиправних посягань.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції планує на початку вересня запустити роботу спеціального порталу викривачів, куди вони зможуть анонімно повідомляти про факти корупції. Також є можливість отримати після рішення суду 10% від предмета корупційного правопорушення.