НАПК запустило единый портал для обличителей коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило Единый портал сообщений обличителей, который позволит гражданам и сотрудникам организаций анонимно сообщать о фактах коррупции, сообщает НАПК, передает УНН.
Детали
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило Единый портал сообщений обличителей 6 сентября 2023 года.
Этот портал, как указано, является одним из инструментов реализации антикоррупционной политики Украины. Он обеспечивает круглосуточный доступ для подачи сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.
Отмечается, что сообщение о факте коррупции можно подать как анонимно, так и с указанием анкетных данных.
Для того, чтобы сообщить о коррупции на портале, нужно:
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- Открыть веб-сайт портала.
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- Выбрать организацию, в которой вы стали свидетелем коррупции.
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- Заполнить форму сообщения.
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- Нажать кнопку "Отправить".
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Также согласно закону, обличители, сообщившие о коррупции, имеют право на защиту от противоправных посягательств.
Напомним
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует в начале сентября запустить работу специального портала обличителей, куда они смогут анонимно сообщать о фактах коррупции. Также есть возможность получить после решения суда 10% от предмета коррупционного правонарушения.