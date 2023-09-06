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НАПК запустило единый портал для обличителей коррупции

НАПК запустило единый портал для обличителей коррупции

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило Единый портал сообщений обличителей, который позволит гражданам и сотрудникам организаций анонимно сообщать о фактах коррупции, сообщает НАПК, передает УНН

Детали

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило Единый портал сообщений обличителей 6 сентября 2023 года.

Этот портал, как указано, является одним из инструментов реализации антикоррупционной политики Украины. Он обеспечивает круглосуточный доступ для подачи сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Отмечается, что сообщение о факте коррупции можно подать как анонимно, так и с указанием анкетных данных.

Для того, чтобы сообщить о коррупции на портале, нужно:

  • Открыть веб-сайт портала.
  • Выбрать организацию, в которой вы стали свидетелем коррупции.
  • Заполнить форму сообщения.
  • Нажать кнопку "Отправить".

Также согласно закону, обличители, сообщившие о коррупции, имеют право на защиту от противоправных посягательств.

Напомним

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует в начале сентября запустить работу специального портала обличителей, куда они смогут анонимно сообщать о фактах коррупции. Также есть возможность получить после решения суда 10% от предмета коррупционного правонарушения.

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