НАПК запустило единый портал для обличителей коррупции

Детали

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило Единый портал сообщений обличителей 6 сентября 2023 года.

Этот портал, как указано, является одним из инструментов реализации антикоррупционной политики Украины. Он обеспечивает круглосуточный доступ для подачи сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Отмечается, что сообщение о факте коррупции можно подать как анонимно, так и с указанием анкетных данных.

Для того, чтобы сообщить о коррупции на портале, нужно:



Открыть веб-сайт портала.



Выбрать организацию, в которой вы стали свидетелем коррупции.



Заполнить форму сообщения.



Нажать кнопку "Отправить".



Также согласно закону, обличители, сообщившие о коррупции, имеют право на защиту от противоправных посягательств.

Напомним

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует в начале сентября запустить работу специального портала обличителей, куда они смогут анонимно сообщать о фактах коррупции. Также есть возможность получить после решения суда 10% от предмета коррупционного правонарушения.