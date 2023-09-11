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Случаи коррупции не связаны с помощью от наших партнеров - Зеленский

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи коррупции в Украине не связаны с международной помощью, которую получает страна от партнеров. Он сказал, что эти случаи являются результатом системных проблем, которые существуют в стране на протяжении многих лет. Об этом глава государства сообщил журналисту CNN, передает УНН.

Цитата

"Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и тому подобное. Это другие дела, это не о партнерах", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопросы правосудия и справедливости в Украине особенно чувствительны на фоне войны.

"И именно из-за войны, из-за того, что мы боремся за такие ценности, мы не можем жить так, как жили годами до этого, как жили десятилетиями", - добавил президент.

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