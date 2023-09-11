Случаи коррупции не связаны с помощью от наших партнеров - Зеленский

Цитата

"Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и тому подобное. Это другие дела, это не о партнерах", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопросы правосудия и справедливости в Украине особенно чувствительны на фоне войны.

"И именно из-за войны, из-за того, что мы боремся за такие ценности, мы не можем жить так, как жили годами до этого, как жили десятилетиями", - добавил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Единый портал для обличителей коррупции: в НАПК объяснили принцип механизма