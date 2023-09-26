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До єдиного порталу для викривачів корупції приєднались Нацполіція та ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Національну поліцію України (НПУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) підключили до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Раніше доступ до Порталу отримали Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує УНН.

Деталі

Відтепер працівники правоохоронних органів зможуть повідомляти на спеціальному ресурсі про ті факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Зазначається, протягом 60 днів від запуску Порталу буде підключено міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні (військові) адміністрації. Протягом 90 робочих днів – Апарат ВРУ, Секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс Президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо.

Далі вже приєднають обласні, міські, сільські та селищні ради.

Нагадаємо

6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, який дозволить громадянам та працівникам організацій анонімно повідомляти про факти корупції.

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