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К единому порталу для обличителей коррупции присоединились Нацполиция и ГБР

К единому порталу для обличителей коррупции присоединились Нацполиция и ГБР

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Национальную полицию Украины (НПУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) подключили к Единому порталу сообщений обличителей. Ранее доступ к Порталу получили Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует УНН.

Детали

Отныне работники правоохранительных органов смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Отмечается, в течение 60 дней от запуска Портала будут подключены министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации. В течение 90 рабочих дней – Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, КСУ, государственные компании и т.д.

Далее уже присоединят областные, городские, сельские и поселковые советы.

Напомним

6 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило Единый портал сообщений обличителей, который позволит гражданам и работникам организаций анонимно сообщать о фактах коррупции.

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