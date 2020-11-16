У справі Альперіна завершено слідство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада УНН. Завершено досудове розслідування щодо 6 осіб, які підозрюються у корупційних діяннях щодо розмитнення товарів, імпортованих в Україну, які завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень. Наразі матеріали розслідування відкрили стороні захисту організатору корупційної схеми – Вадиму Альперіну та ще 5 особам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, та відкриття матеріалів стороні захисту у справі стосовно 6 осіб, корупційні діяння яких під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму 63,8 млн гривень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що дії усіх осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
Наразі матеріали справи відкрито особі — організатору корупційної схеми, в.о. керівника однієї з регіональних митниць ДФС України, колишньому директору департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, а також трьом підприємцям та їхнім захисникам.
Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Додається, що матеріали стосовно п’яти інших учасників злочинної схеми виділені в окреме провадження, розслідування в якому триває.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року правоохоронні органи затримали 11 осіб, серед яких — чиновники ДФС і митниці, у справі щодо незаконної схеми з розмитнення імпортованих товарів.
Як повідомлялося, справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у реалізації корупційних схем на митниці, готуються передати до суду.
Раніше УНН писав, що Антикорупційний суд поклав обов’язки на Альперіна.