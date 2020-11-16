В деле Альперина завершено следствие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении 6 лиц, подозреваемых в коррупционных деяниях относительно растаможивания товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен. Сейчас материалы расследования открыли стороне защиты организатору коррупционной схемы - Вадиму Альперину и еще 5 лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, и открытие материалов стороне защиты по делу в отношении 6 лиц, коррупционные действия которых при растаможивании товаров, импортируемых в Украину, нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия всех лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.
Сейчас материалы дела открыто лицу - организатору коррупционной схемы, и.о. руководителя одной из региональных таможен ГФС Украины, бывшему директору департамента администрирования таможенных платежей ГФС Украины, а также трем предпринимателям и их защитникам.
После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.
Добавляется, что материалы по пяти других участников преступной схемы выделены в отдельное производство, расследование в котором продолжается.
Напомним, в конце ноября 2019 года правоохранительные органы задержали 11 человек, среди которых - чиновники ГФС и таможни, по делу о незаконной схеме по растаможиванию импортируемых товаров.
Как сообщалось, дело одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в реализации коррупционных схем на таможне, готовятся передать в суд.
Ранее УНН писал, что Антикоррупционный суд возложил обязанности на Альперина.