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ВАКС закрыл дело "короля контрабанды" Альперина

ВАКС закрыл дело "короля контрабанды" Альперина

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело одесского бизнесмена Вадима Альперина о создании им коррупционных схем на таможне, которые нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн гривен из-за истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении, передает УНН

Детали

Как сообщила УНН руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, суд закрыл дело в отношении одесского бизнесмена, которого обвиняли в создании им преступной организации, которая злоупотребляла при растаможивании товаров.

По ее словам, дело закрыли из-за истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении (пункт 10 часть 1 ст .284 УПК). Этот пункт добавили после принятия «поправок Лозового».

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Вадиме Альперине.

Добавим

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10100, отменяющий сроки давности за коррупционные преступления во время войны.

Предлагаемый ими законопроект должен отменить принятые прошлым созывом так называемые “правки Лозового”, благодаря которым коррупционеры сейчас продолжают избегать наказания.

Дополнение

В 2020 году было завершено досудебное расследование в отношении 6 человек, подозреваемых в коррупционных деяниях по растаможиванию товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму 63,8 млн гривен. Материалы расследования открыли стороне защиты организатору коррупционной схемы — Вадиму Альперину и еще 5 лицам.

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