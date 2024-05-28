БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным, информирует УНН со ссылкой на сообщение БЭБ.

Детали

"Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время обысков сотрудники БЭБ изъяли линию для производства табачных изделий, на которой незаконно изготавливали сигареты.

Ранее детективы БЭБ установили, что общество-лицензиат, совместно с подконтрольными компаниями нелегально производит и продает сигареты с поддельными марками акцизного налога.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений), ч.1 ст. 199 (подделка марок акцизного налога, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление и хранение подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины", - отметили в БЭБ.

В БЭБ напомнили, что за последние полгода правоохранители в рамках работы Межведомственной рабочей группы изъяли почти 14,4 миллиона пачек сигарет. Только с них в бюджет не поступило более 706 млн грн налогов. Всего, по оценкам аналитиков, с начала 2024 года БЭБ упредило непоступление в бюджет 339,4 млн грн акцизного налога.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет. При этом должно быть четкое понимание того, что только неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников, производящих подделки, к ответственности.

Дополнение

В октябре 2023 года ВАКС закрыл дело одесского бизнесмена Вадима Альперина о создании им коррупционных схем на таможне, которые нанесли государству ущерб на сумму более 60 млн гривен из-за истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении. Апелляционная палата ВАКС 22 марта 2024 года отменила решение ВАКС о закрытии дела Альперина и назначила повторное его рассмотрение в суде первой инстанции.

Ранее УНН писал, что подконтрольная бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко компания "Аттолло Гранум" через схему незаконной продажи получила половину зернового терминала "Олимпикс". Она активно сотрудничает с компанией одного из самых известных контрабандистов в Украине - Вадима Альперина, который попал под санкции СНБО 2021 года и которого лишили украинского гражданства. В качестве доказательства их сотрудничества журналисты опубликовали фото товарно-транспортной накладной, по которой "Аттолло Гранум" отгружала пшеницу компании Альперина "Агирос". В то же время, по данным издания РБК-Украина, сейчас через терминал "Олимпикс Купе" компании Альперина могут переваливать около 150 тыс. т зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.