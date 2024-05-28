БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  14951 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  22724 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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27 мая 2024, 07:14  •  155532 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  152371 просмотра

БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  7154 просмотра
БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

Украина считает участие Мексики в Саммите мира в Швейцарии чрезвычайно важным и призвала Мексику активно присоединиться к Формуле мира Президента Зеленского.

Война •   •  9488 просмотра
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

101 населенный пункт в Херсонской области был восстановлен в рамках программы «Бок о бок», хотя проект был временно приостановлен из-за осложнений, связанных с постоянными обстрелами прибрежных районов.

Общество •   •  8033 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас около 84% укрытий в Украине полностью соответствуют требованиям, а совместная комиссия ГСЧС и органов государственной власти ежеквартально проверяет бомбоубежища.

Общество •   •  7158 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  33370 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского банка, который внедряет российский рубль на временно оккупированных территориях Украины и финансирует российские войска, воюющие против Вооруженных сил Украины.

Война •   •  7674 просмотра
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство утвердило порядок определения и применения предельных величин потребления электрической энергии, а также определило перечень критически важных объектов, которые будут получать первоочередное электроснабжение, среди которых воинские части, учреждения здравоохранения, органы государственной власти, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, имеющие решающее значение для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности.

Общество •   •  9944 просмотра
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если глава Белого дома Джо Байден не посетит Глобальный саммит мира, то российский лидер Владимир Путин будет аплодировать ему стоя, поскольку Украина ожидает присутствия Байдена на этом важном мероприятии.

политика •   •  14222 просмотра
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений, наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.

Война •   •  12851 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Президент Зеленский обсудил с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем подготовку к Саммиту мира для достижения справедливого мира.

Война •   •  15730 просмотра
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета