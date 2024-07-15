Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ

Детективы территориального управления БЭБ в Одесской области расследуют уголовное производство по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах большинством украинских компаний, входящих в состав агрохолдинга GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. Об этом сообщили в БЭБ в ответ на запрос УНН.

Сообщаем, что детективы территориального управления БЭБ в Одесской области осуществляют досудебное расследование в 1 уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. ст. 212 УК Украины (Преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, совершенное лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах – ред.), в котором фигурируют ООО "Ферко", ООО "Вторметэкспорт", ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт". Досудебное расследование продолжается – говорится в сообщении.

Вышеперечисленные компании формируют основной костяк агрохолдинга GNT Group. А ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко ранее управляла зерновым терминалом "Олимпекс". Именно во время этого управления правоохранителями были выявлены многочисленные факты серого экспорта зерновых и уклонения от уплаты налогов.

Стоит отметить, что по данным Офиса Генпрокурора правоохранители в целом расследуют три уголовных производства, связанных с уклонением от уплаты налогов на зерновом терминале "Олимпекс".

При этом в БЭБ не сообщили, передавали ли в Государственное бюро расследований информацию о сотрудничестве компаний Сергея Грозы и Владимира Науменко с компанией "Омега Терминал-Украина" гражданина рф Михаила Ипатова. Эта компания работает на зерновом терминале "Олимпекс".

Добавим

Чтобы скрыть следы своего влияния, Ипатов с помощью одноименной швейцарской компании создал в Украине компанию "Омега Терминал-Украина". Она обеспечивает ему постоянный доступ к данным работы "Олимпекса".

Здесь стоит отметить, что, вероятно, помогли ему в этом руководившие зерновым терминалом одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко. Ведь Ипатов находился в постоянном контакте с уже бывшим финансовым директором агрохолдинга GNT Group Душаном Деничем, что, в частности, подтверждается швейцарскими реестрами. Кроме того, Ипатов руководит швейцарской компанией Грозы и Науменко - GNT Europe SA, что также может свидетельствовать о тесной связи с одесскими бизнесменами.

Не исключено, что именно Ипатов способствовал тесному сотрудничеству Грозы и Науменко с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным и рядом компаний попавших под экономические ограничения из-за сотрудничества с РФ.

Напомним

Как сообщал УНН, Ипатов активно открывает IТ-школы за границей. За время полномасштабного вторжения России в Украину появилось три новых в Польше, Чехии и Швейцарии. Их названия созвучны с крупнейшей в россии школой программирования "Алгоритмика" и, вероятно, используются российскими властями для усовершенствования технологий в оружии против Украины, в частности в fpv-дронах.