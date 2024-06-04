Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Компания Black Sea Commodities Trading Limited, с регистрацией в Объединенных Арабских Эмиратах, попала под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года. Однако, это не остановило некоторых украинских дельцов от торговли с ней. В частности, как удалось узнать УНН, после введения ограничительных мер работу с ней продолжали компании подконтрольные Сергею Грозе и Владимиру Науменко.

Black Sea Commodities Trading Limited была внесена в санкционный список 2 апреля 2021 года – позже в СМИ эти списки начали называть "контрабандными" или "списками контрабандистов", ведь значительная часть людей и компаний, попавших тогда под ограничительные меры были уличены в контрабанде.

Согласно санкциям, введенным против Black Sea Commodities Trading Limited, кроме прочего компании блокировались активы, полностью прекращались торговые операцией с ней, полностью прекращался транзит или перевозка товаров с территорий Украины.

Интересно, что компания Black Sea Commodities Trading Limited с регистрацией по адресу 31291, UAE, Ras Al Khaimah, Al Jazeera Al Hamra, P.O. – практически призрак, и существует, по сути только в санкционных списках. За то в открытых источниках информации существует компания Black Sea Commodities Limited с аналогичным адресом регистрации. Какова вероятность случайного совпадения адреса и практически полная идентичность названий?

Согласно данным о таможенных операциях, компании подконтрольные Грозе и Науменко продолжили торговлю Black Sea Commodities Limited и после введения санкций против "загадочной" Black Sea Commodities Trading Limited, в частности торговые операции проводили такие компании как "Вторметэкспорт", "Металзюкрайн Корп ЛТД", "Ферко", а также "Олимпекс Купе Интернешнл" из-за долгов по которому Гроза и Науменко развернули судебные тяжбы с американскими инвесторами.

Гроза и Науменко, вероятно, решили не терять надежный канал продажи сотен тысяч тонн пшеницы, кукурузы, ячменя и прочих зерновых, ведь с Black Sea Commodities Limited их компании сотрудничали с момента ее основания в 2015 году. Тем более, что по информации СМИ Black Sea Commodities входит в Групу GNT (принадлежит Грозе и Науменко). В GNT входят и все перечисленные выше компании, которые годами активно сотрудничали с Black Sea Commodities Limited. В пользу того, что Black Sea Commodities Limited и Black Sea Commodities Trading Limited – вероятно одна и та же компания, говорит и тот факт, что Black Sea Commodities Limited была ликвидирована в октябре 2022 года.

Здесь следует отметить, что группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одессе, которым владела в то время. Решив не возвращать деньги кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредиты в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев. А зерно, которое также было в залоге у американцев, и вовсе исчезло или, как утверждают Гроза и Науменко, пшеницу и кукурузу, которой было больше всего, утилизировали из-за того, что они испортились.

Путем нехитрой схемы с использованием подконтрольных компаний и украинских банков одесские бизнесмены несколько раз перепродали имущество "Олимпексу", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса", в том числе по фактам "серого" экспорта зерна, хранившегося на терминале.

А кредиторы, в свою очередь, в интернациональных арбитражах требуют возврата собственных средств и довольно удачно. В частности, английский арбитраж принял решение о всемирной заморозке активов Грозы и Науменко.

Детальнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".