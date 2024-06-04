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Бізнесмени Гроза і Науменко торгували українським зерном з підсанкційною компанією з "контрабандного списку"?

Бізнесмени Гроза і Науменко торгували українським зерном з підсанкційною компанією з "контрабандного списку"?

Київ • УНН

 • 181885 перегляди

Бізнесмени Сергій Гроза і Володимир Науменко продовжували торгувати з компанією Black Sea Commodities Trading Limited навіть після того, як у квітні 2021 року Україна ввела проти неї санкції за підозрою в контрабанді.

Компанія Black Sea Commodities Trading Limited, з реєстрацією в Об'єднаних Арабських Еміратах, потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року. Проте це не зупинило деяких українських ділків від торгівлі з нею. Зокрема, як вдалося дізнатися , після введення обмежувальних заходів роботу з нею продовжували компанії підконтрольні Сергію Грозі та Володимиру Науменку. 

Black Sea Commodities Trading Limited була внесена до санкційного списку 2 квітня 2021 року – пізніше у ЗМІ ці списки почали називати "контрабандними" або "списками контрабандистів", адже значна частина людей та компаній, що потрапили тоді під обмежувальні заходи, були викриті в контрабанді. 

Відповідно до санкцій, введених проти Black Sea Commodities Trading Limited, крім іншої компанії блокувалися активи, повністю припинялися торговельними операціями з нею, повністю припинявся транзит або перевезення товарів з територій України.

Цікаво, що компанія Black Sea Commodities Trading Limited з реєстрацією за адресою 31291, UAE, Ras Al Khaimah, Al Jazeera Al Hamra, PO – практично привид, і існує по суті тільки в санкційних списках. Натомість у відкритих джерелах інформації існує компанія Black Sea Commodities Limited з аналогічною адресою реєстрації. Яка ймовірність випадкового збігу адреси і практично повна ідентичність назвав? 

Згідно з даними про митні операції, компанії підконтрольні Грозі та Науменко продовжили торгівлю Black Sea Commodities Limited і після введення санкцій проти "загадкової" Black Sea Commodities Trading Limited, зокрема, торгові операції проводили такі компанії як "Вторметекспорт", "Металзюкрайн Корп Лтд", " Ферко", а також "Олімпекс Купе Інтернешнл" через борги за яким Гроза і Науменко розгорнули судові позови з американськими інвесторами. 

Гроза і Науменко, ймовірно, вирішили не втрачати надійний канал продажів сотень тисяч тонн пшениці, кукурудзи, ячменю та інших зернових, адже з Black Sea Commodities Limited їх компанії співпрацювали з моменту її заснування у 2015 році. Тим більше, що за інформацією ЗМІ  Black Sea Commodities входитиме до Групи GNT (належить Грозі та Науменко). У GNT входять і всі перераховані вище компанії, які роками активно співпрацювали з Black Sea Commodities Limited. На користь того, що Black Sea Commodities Limited та Black Sea Commodities Trading Limited – ймовірно одна і та ж компанія, говорити і той факт, що Black Sea Commodities Limited була ликвидована у жовтні 2022 року.

Тут слід зазначити, що група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одесі, яким володіла на той час. Вирішивши не повертати гроші кредиторам, Гроза та Науменко набрали кредити в українських банках "Схід" та "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже й так було під заставою в американців. А зерно, яке також було в заставі в американців, і зовсім зникло або, як стверджують Гроза та Науменко, пшеницю та кукурудзу, якої було найбільше, утилізували через те, що вони зіпсувалися.

Шляхом нехитрої схеми з використанням підконтрольних компаній та українських банків одесські бізнесмени кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу", в тому числі за фактами "сірого" експорту зерна, що зберігалося на терміналі.

А кредитори, у свою чергу, в інтернаціональних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить удачно. Зокрема, Англійський арбітраж ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати у матеріалі: "Компанія Грози та Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту". 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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