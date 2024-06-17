Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств по уклонению от уплаты налогов на десятки миллионов гривен при экспорте зерна, в которых фигурируют компании, подконтрольные одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, пишет УНН.

Детали

Детективы Бюро экономической безопасности в течение 10 дней проводили следственные действия на зерновом терминале "Олимпекс", а именно в той части, которую пока продолжают контролировать компании, так или иначе связанные с бизнесменами.

Во время обысков правоохранители в очередной раз установили, что компании Грозы и Науменко в 2021-2023 годах уклонялись от уплаты налогов путем серого экспорта зерна. Более того, как утверждает следствие, ситуация с прошлого года не изменилась и преступная деятельность на зерновом терминале продолжается. А это значит, что вскоре мы увидим еще одно уголовное производство, в котором, вероятно, снова будут фигурировать компании из орбиты одесских бизнесменов.

Владельцы агрохолдинга GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза (через пасынка Александра Горбунова) привлекли внимание правоохранителей после того, как вспыхнул международный скандал вокруг зернового терминала "Олимпекс".

В 2019-2021 годах компании Грозы и Науменко G.N.Terminal Enterprises Limited, зарегистрированная на Кипре, и Black Sea Commodities Limited, зарегистрированная в ОАЭ, получили инвестиционные кредиты от американских фондов. Поручителем по кредитным договорам выступила еще одна компания Грозы и Науменко, входящая в состав GNT Group - ООО "Олимпекс Купе Интернешнл".

Тогда для того, чтобы получить американские средства Гроза и Науменко в качестве залога по кредитам, внесли имущественные права на зерновой терминал, а также недвижимое имущество терминала, которое было в собственности "Олимпекс Купе Интернешнл".

Решив не возвращать иностранные средства, одесские бизнесмены проверили незаконную схему и перепродали залоговое имущество и права на половину терминала несколько раз. При этом, по данным СМИ, контроль над половиной терминала Грозы и Науменко сохранился, ведь новым владельцем стали ООО "Аттолло Гранум" и ООО "Зерновой Порт". Эти компании были созданы перед тем, как получить драгоценное имущество. Последняя, кстати, еще и в третий раз передала свою часть "Олимпекса" в залог на 20 лет по ипотечному договору с ООО "Майнд Сет".

Следует отметить, что лондонский арбитраж по иску американских фондов заморозил активы Грозы и Науменко и рассматривает спор за "Олимпекс". А Национальная полиция Украины расследует факты незаконного рассеивания имущества терминала по статьям "присвоение или растрата имущества организованной группой в особо крупных размерах", "противодействие законной хозяйственной деятельности", "самоуправство", "незаконные действия в отношении заложенного имущества" и "невыполнение судебного решения".

После более тщательного изучения деятельности Грозы и Науменко стало понятно, что бизнесмены имеют, мягко говоря, неплохой заработок от уклонения от уплаты налогов. Это стало возможным благодаря схемам так называемого серого экспорта, которые работают на терминале "Олимпекс".

Правоохранители расследуют как минимум два уголовных производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в которых фигурируют компании Грозы и Науменко.

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

В частности, по данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, когда зерновым терминалом управляла компания Грозы и Науменко "Олимпекс Купе Интренешнл", должностные лица ООО "Экотранс", используя собственные производственные мощности маслоэкстракционного завода и реквизиты подконтрольных предприятий поставщиков (производителей), осуществили приобретение и переработку сельхозпродукции на адреса подконтрольных предприятий и "рисковых" экспортеров.

Эти операции не были отражены в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от НДС на сумму более 60 млн грн.

По словам адвоката компании "Аттолло Гранум", правоохранители во время обысков изъяли 100 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Часть изъятого имущества, в частности, кукуруза принадлежит ООО "Ферко", подконтрольной Грозе и Науменко. Эта компания фигурирует еще в одном уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов путем серого экспорта зерна.

Как пояснил на одном из заседаний суда детектив Бюро экономической безопасности Сидоренко, во время следственных действий было установлено, что в преступной схеме использовались реквизиты подставных компаний, а зерно покупалось за наличные с целью уклонения от уплаты налогов. В то же время, по его словам, во время обысков представители ООО "Аттолло Гранум" так и не предоставили правоохранителям документы о владельцах и происхождении зерна.

Детектив также сообщил судье, что в ходе следственных действий выяснилось, что преступления на терминале "Олимпекс", в частности, на той его части, которой руководит "Аттолло Гранум", до сих пор продолжаются.

Во время проведения следственных действий установлено, что преступные действия продолжаются. Дополнительно будут внесены сведения в ЕРДР, - сказал он.

Изучение постановлений суда показало, что "Экотранс" использовала реквизиты более четырех десятков компаний. Среди них есть несколько фирм, которые ранее уже "засветились" в другом уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов.

В частности, СООО "Синтез" и ООО "СГВП "Еланецкое" фигурируют в деле об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, где вместе с ними фигурирует компания Грозы и Науменко "Олимпекс Купе Интернешнл" от 29 января 2021 года.

Кроме "Олимпекс Купе Интернешнл" в этом деле проходят и другие компании, из агрохолдинга Грозы и Науменко GNT Group, или им подконтрольные. В частности, уже упомянуто ООО "Ферко", а также ООО "Металзюкрейн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и ООО "Вторметекспорт".

Эти компании также использовали распространенную схему "серого" экспорта - реквизиты "рисковых" предприятий. Следователи указывали, что компании Грозы и Науменко уклонились от уплаты НДС почти на 37,5 млн грн.

В обоих случаях компании "Синтез" и "СГПП "Еланецкое" указывались как якобы владельцы зерна.

Следует отметить, что во время следственных действий, в частности допросов директоров компаний, было установлено, что часто ООО создавались за деньги и директора понятия не имели, что с компаниями происходит дальше. Однако несколько тех же предприятий это не единственное и не самое интересное совпадение в уголовных производствах. В обоих случаях зерновой терминал "Олимпекс", которым фактически руководили Гроза и Науменко, отгружал зерно "Агирос".

Эта компания-экспортер принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. То есть это еще одно подтверждение их активного сотрудничества.

Не исключено, что следствие объединит эти дела в одно большое, а сами бизнесмены, как и их давний партнер, окажутся в санкционном списке.

Кстати, именно "Агирос" Альперина помогла одесским бизнесменам вывезти в Египет 20 тысяч тонн кукурузы, которая, вероятно, была под залогом у американского фонда и якобы исчезла со складов зернового терминала.

Минимум три уголовных производства, замороженные активы, обыски и следственные действия, готовность СНБО ввести санкции по предложениям СБУ - все это должно как минимум остановить Грозу и Науменко. Однако, становится понятно, что они не просто не свернули свой бизнес, а продолжают нарушать закон, вероятно, почувствовав безнаказанность и вседозволенность. Можно предположить, что они имеют влиятельный покровитель или друг. Им, кстати, очень вероятно может быть председатель правления банка "Восток", а по совместительству председатель фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете Вадим Мороховский. Подробнее о роли политика в этой истории читайте в следующих материалах.

Напомним

Ранее мы рассказывали и о других фактах сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционными компаниями. Бизнесмены, в частности, продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.

Более того, оказалось, что в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд, неприметные компании, входящие в состав или ведущие отношения с холдингом GNT Group, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия начала широкомасштабную войну.

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности считают, что за такое сотрудничество против Грозы, Науменко и их бизнеса должны быть введены санкции В СНБО отметили, что орган готов рассмотреть этот вопрос после последователя. соответствующих предложений, в частности, СБУ.