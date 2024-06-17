Зернова мафія: компанії одеських бізнесменів Грози та Науменко, незважаючи на кримінальні справи, продовжують ухилятися від сплати податків

Українські правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень під час експорту зерна, в яких фігурують компанії, підконтрольні одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменко, пише УНН.

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Детективи Бюро економічної безпеки протягом 10 днів проводили слідчі дії на зерновому терміналі "Олімпекс", а саме в тій частині, яку поки що продовжують контролювати компанії, так чи інакше пов'язані з бізнесменами.

Під час обшуків правоохоронці вкотре встановили, що компанії Грози та Науменко у 2021-2023 роках ухилялися від сплати податків шляхом сірого експорту зерна. Понад те, як стверджує слідство, ситуація з минулого року не змінилася і злочинна діяльність на зерновому терміналі триває. А це означає, що незабаром ми побачимо ще одне кримінальне провадження, в якому, ймовірно, знову фігуруватимуть компанії з орбіти одеських бізнесменів.

Власники агрохолдингу GNT Group Володимир Науменко та Сергій Гроза (через пасинка Олександра Горбунова) привернули увагу правоохоронців після того, як спалахнув міжнародний скандал навколо зернового термінала "Олімпекс".

У 2019-2021 роках компанії Грози та Науменко G.N.Terminal Enterprises Limited, зареєстрована на Кіпрі, та Black Sea Commodities Limited, зареєстрована в ОАЕ, отримали інвестиційні кредити від американських фондів. Поручителем за кредитними договорами виступила ще одна компанія Грози та Науменко, що входить до складу GNT Group – ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Тоді для того, щоб отримати американські кошти Гроза та Науменко як заставу за кредитами, внесли майнові права на зерновий термінал, а також нерухоме майно термінала, яке було у власності "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Вирішивши не повертати іноземні кошти, одеські бізнесмени перевірили незаконну схему та перепродали заставне майно та права на половину термінала кілька разів. При цьому, за даними ЗМІ, контроль над половиною терміналу Грози та Науменка зберігся, адже новим власником стали ТОВ "Аттолло Гранум" та ТОВ "Зерновий Порт". Ці компанії були створені перед тим, як отримати дорогоцінне майно. Остання, до речі, ще й утретє передала свою частину "Олімпексу" у заставу на 20 років за іпотечним договором з ТОВ "Майнд Сет".

Слід зазначити, що лондонський арбітраж за позовом американських фондів заморозив активи Грози та Науменка та розглядає суперечку за "Олімпекс". А Національна поліція України розслідує факти незаконного розсіювання майна термінала за статтями "присвоєння або розтрата майна організованою групою в особливо великих розмірах", "протидія законної господарської діяльності", "самоврядність", "незаконні дії щодо закладеного майна" та "невиконання судового рішення".

Після більш ретельного вивчення діяльності Грози та Науменка стало зрозуміло, що бізнесмени мають, м'яко кажучи, непоганий заробіток від ухилення від сплати податків. Це стало можливим завдяки схемам так званого сірого експорту, які працюють на терміналі "Олімпекс".

Правоохоронці розслідують як мінімум два кримінальні провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у яких фігурують компанії Грози та Науменко.

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"

Зокрема, за даними слідства, в період з 2021 по 2023 рік, коли зерновим терміналом управляла компанія Грози та Науменко "Олімпекс Купе Інтренешнл", посадові особи ТОВ "Екотранс", використовуючи власні виробничі потужності маслоекстракційного заводу та реквізити підконтрольних підприємств постачальників (виробників), здійснили придбання та переробку сільгосппродукції на адреси підконтрольних підприємств та "ризикових" експортерів.

Ці операції не були відображені у бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до ухилення від ПДВ на суму понад 60 млн грн.

За словами адвоката компанії "Аттолло Гранум", правоохоронці під час обшуків вилучили 100 тисяч тонн сільськогосподарської продукції. Частина вилученого майна, зокрема, кукурудза належить ТОВ "Ферко", підконтрольній Грозі та Науменко. Ця компанія фігурує ще в одному кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків шляхом сірого експорту зерна.

Як пояснив на одному із засідань суду детектив Бюро економічної безпеки Сидоренка, під час слідчих дій було встановлено, що у злочинній схемі використовувалися реквізити підставних компаній, а зерно купувалося за готівку з метою ухилення від сплати податків. Водночас за його словами, під час обшуків представники ТОВ "Аттолло Гранум" так і не надали правоохоронцям документи про власників та походження зерна.

Детектив також повідомив судді, що в ході слідчих дій з'ясувалося, що злочини на терміналі "Олімпекс", зокрема, на тій його частині, якою керує "Аттолло Гранум", досі тривають.

Під час проведення слідчих дій встановлено, що злочинні дії продовжуються. Додатково буде внесено відомості до ЄРДР, - сказав він.

Вивчення ухвал суду показало, що "Екотранс" використала реквізити більше чотирьох десятків компаній. Серед них є кілька фірм, які раніше вже "засвітилися" в іншому кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Зокрема, СТОВ "Синтез" та ТОВ "СГВП "Єланецьке" фігурують у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, де разом з ними фігурує компанія Грози та Науменко "Олімпекс Купе Інтернешнл" від 29 січня 2021 року.

Окрім "Олімпекс Купе Інтернешнл" у цій справі проходять й інші компанії, з агрохолдингу Грози та Науменка GNT Group, або їм підконтрольні. Зокрема, вже згадано ТОВ "Ферко", а також ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та ТОВ "Вторметекспорт".

Ці компанії також використовували поширену схему "сірого" експорту - реквізити "ризикових" підприємств. Слідчі вказували, що компанії Грози та Науменко ухилилися від сплати ПДВ майже на 37,5 млн грн.

В обох випадках компанії "Синтез" та "СДПП "Єланецьке" вказувалися як нібито власники зерна.

Слід зазначити, що під час слідчих дій, зокрема допитів директорів компаній, було встановлено, що часто ТОВ створювалися за гроші і директори поняття не мали, що з компаніями відбувається далі.Однак кілька тих самих підприємств це не єдиний і не найцікавіший збіг у кримінальних провадженнях. В обох випадках зерновий термінал "Олімпекс", яким фактично керували Гроза та Науменко, відвантажував зерно "Агірос".

Ця компанія-експортер належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого Рада національної безпеки та оборони ввела санкції у 2021 році та якого позбавили українського громадянства. Тобто це ще одне підтвердження їхньої активної співпраці.

Не виключено, що слідство об'єднає ці справи в одну велику, а самі бізнесмени, як і їхній давній партнер, опиняться у списку санкцій.

До речі, саме "Агірос" Альперіна допомогла одеським бізнесменам вивезти до Єгипту 20 тисяч тонн кукурудзи, яка, ймовірно, була під заставою в американського фонду і нібито зникла зі складів зернового термінала.

Мінімум три кримінальні провадження, заморожені активи, обшуки та слідчі дії, готовність РНБО запровадити санкції за пропозиціями СБУ – все це має як мінімум зупинити Грозу та Науменка. Однак, стає зрозуміло, що вони не просто не звернули свій бізнес, а продовжують порушувати закон, ймовірно, відчувши безкарність та вседозволеність. Можна припустити, що вони мають впливовий покровитель чи друг. Їм, до речі, дуже ймовірно може бути голова правління банку "Восток", а за сумісництвом голова фракції "Слуга народу" в Одеській міській раді Вадим Мороховський. Докладніше про роль політика в цій історії читайте у таких матеріалах.

Нагадаємо

Раніше ми розповідали і про інші факти співпраці Грози та Науменка із підсанкційними компаніями. Бізнесменів? зокрема? продовжували торгувати з компанією Black Sea Commodities Trading Limited навіть після того, як у квітні 2021 року Україна запровадила проти неї санкції за підозрою у контрабанді.

Більше того, виявилося, що в Україні діє розгалужена мережа компаній, які мають російське коріння. На перший погляд, непримітні компанії, що входять до складу чи провідні відносини з холдингом GNT Group, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з погляду наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія розпочала широкомасштабну війну.

У парламентському комітеті з питань національної безпеки вважають, що за таку співпрацю проти Грози, Науменка та їхнього бізнесу мають бути введені санкції У РНБО зазначили, що орган готовий розглянути це питання після послідовника. відповідних пропозицій, зокрема, СБУ.