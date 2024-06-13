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"Олімпекс" знову в центрі скандалу. Суд в Києві вирішуватиме долю "сірого" зерна

"Олімпекс" знову в центрі скандалу. Суд в Києві вирішуватиме долю "сірого" зерна

Київ • УНН

 • 313938 перегляди

Суд в Києві вирішуватиме долю "сірого" зерна.

Шевченківській районний суд Києва 14 червня розгляне клопотання про арешт зерна, вилученого під час обшуку на зерновому терміналі "Олімпекс" у межах справи про ухилення від сплати податків шляхом "сірого" експорту зерна. Про це УНН стало відомо із власних джерел.

Розгляд клопотання у кримінальному провадженні, відкритому 27 березня 2024 року, відбудеться об 11:40 за участі слідчої судді Марини Антонюк.

Варто зазначити, що справа відкрита Бюро економічної безпеки за ч. 3 ст. 212  ККУ (ухилення від сплати податків, вчинене особою, раніше судимою за цей злочин, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

В ухвалах, які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначається, що в період із 2021 по 2023 рік, коли зерновим терміналом управляла компанія одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменко "Олімпекс Купе Інтренешнл", службові особи ТОВ "Екотранс", використовуючи власні виробничі потужності олійноекстракційного заводу та реквізити підконтрольних підприємств постачальників (виробників), здійснили придбання та переробку сільгосппродукції за готівку, яку в подальшому реалізували в адресу підконтрольних підприємств та "ризикових" експортерів.

Зазначається, що ці операції не були відображені у бухгалтерському і податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 31,7 млн грн.

Сірий експорт зерна: як схеми ухилення від сплати податків впливають на бюджет і кишені українців07.06.24, 16:28 • 329745 переглядiв

"Екотранс" використовувала реквізити понад чотирьох десятків ТОВок. Серед них є кілька компаній, які раніше вже "засвітилися" в іншому кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Зокрема, СТОВ "Синтез" та ТОВ "СГВП "Єланецьке" фігурують у справі щодо ухилення податків в особливо великих розмірах, де разом із ними фігурує компанія Грози і Науменка "Олімпекс Купе Інтернешнл" від 29 січня 2021 року.

Окрім "Олімпекс Купе Інтернешнл" у цій справі фігурують й інші компанії, що входять в агрохолдинг Грози і Науменка GNT Group, або їм підконтрольні. Зокрема, ідеться про ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажний Комплекс "Інзерноекспорт" та ТОВ "Вторметекспорт".

Ці компанії також використовували розповсюджену схему "сірого" експорту – реквізити "ризикових" підприємств. Слідчі вказували, що компанії Грози і Науменка ухилилися від сплати ПДВ на майже 37,5 млн грн.

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"29.05.24, 14:15 • 178786 переглядiв

В обох випадках компанії "Синтез" та "СГВП "Єланецьке" вказувались порушниками як нібито власники зерна.

Проте це не єдиний збіг у кримінальних провадженнях. В обох випадках зерновий термінал "Олімпекс", яким керувала компанія Грози і Науменка, відвантажував зерно ТОВ "Агірос".

Ця компанія належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого Рада з національної безпеки та оборони ввела санкції у 2021 році і якого позбавили українського громадянства.

Тобто це ще одне підтвердження активної співпраці Грози та Науменка із підсанкційним Альперіном.

Як зʼясував УНН, саме "Агірос" Альперіна допомогла одеським бізнесменам вивезти до Єгипту понад 20 тисяч тонн кукурудзи, що ймовірно була під заставою в американського фонду і нібито зникла зі складів зернового термінала. До речі, за фактом розтрати заставного майна проти Грози й Науменка відкрито ще одне кримінальне провадження.

Афера на пів терміналу. Як Гроза і Науменко спробували обвести навколо пальця американських інвесторів31.05.24, 09:27 • 236473 перегляди

Нагадаємо

Раніше ми розповідали й про інші факти співпраці Грози й Науменка з підсанкційними компаніями. Бізнесмени зокрема продовжували торгувати з компанією Black Sea Commodities Trading Limited навіть після того, як у квітні 2021 року Україна ввела проти неї санкції за підозрою в контрабанді.

Ба більше, виявилося, що в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія розв'язала широкомасштабну війну.

У парламентському комітеті з нацбезпеки вважають, що за таку співпрацю проти Грози, Науменка та їхнього бізнесу мають бути введені санкції. У РНБО зазначили, що орган готовий розглянути це питання після відповідних пропозицій, зокрема, СБУ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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