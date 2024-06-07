Сірий експорт зерна: як схеми ухилення від сплати податків впливають на бюджет і кишені українців

Через сірий експорт зернових та несплату податків мільярди гривень не доходять до державного бюджету України. Ділки вдаються до махінацій: зерно закуповують у фермерів, за готівку, а експортують через фіктивні підприємства, які закриваються наступного дня, після реалізації неврахованого зерна, пише УНН.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" було продемонстровано відео, зняте в Одеському порту на цьому тижні. На ньому українське зерно з контейнерів перевантажували в трюм корабля, який в подальшому повинен відвезти його за кордон. За даними журналістів, експортувати зерно хотіли без сплати податків в Україні та повернення валютної виручки. Правоохоронцям вдалося своєчасно виявити таку злочинну схему та не допустити вчинення незаконних дій.

Було попереджено вивезення з території України понад 40 контейнерів сільськогосподарської продукції, яка була куплена за готівкові кошти, метою якого був подальший експорт підприємцями. Зазначеними діями підприємства ухилилися від сплати податків на понад 32 млн грн - розповіли в Офісі Генпрокурора.

За даними журналістів, якби цього разу схему сірого експорту реалізували, фактично бюджет України недорахувався б десятків мільйонів гривень, і такий випадок не самотній. Невраховане зерно нелегально вивозять з України поїздами, фурами, а також морським транспортом. При цьому, за даними Мінекономіки, з двох з кожних п'яти тонн врожаю зернових не сплачуються податки.

Орієнтовно 5 млн тонн зернових на рік вивозиться з України шляхом "сірого" експорту - УКАБ

"Я вважаю, що на сьогоднішній день дійсно це проблема, тому що більшість зерна йде нелегально. Не повертається валютна виручка, не сплачуються податки до бюджету і країна втрачає мільярди гривень", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Відзначається, що одна з найпоширеніших схем чорного експорту зерна – використання фіктивних підприємств, оформлених на підставних осіб. Такі компанії створюють для продажу зерна, придбаного за готівку у фермерів в основному за заниженою вартістю. А після того, як зерно покидає межі України – його перепродують кілька разів і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це сильно страждає українська економіка.

Бюджет недоотримує значні суми податків, національна валюта послаблюється, зростають ціни і це значно впливає на економіку нашої держави. У нас вже є наслідки, бачимо їх, коли заходимо в магазин, ціни ростуть щодня – і це дуже негативно впливає на нашу економіку і на кожного громадянина - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Яскравим прикладом того, як сіре зерно вивозиться з України, став агрохолдинг GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень за фактами ухилення від податків і участі в схемах сірого експорту зернових і олійних підконтрольними їм компаніями.

Вони також використовували схему продажу зерна через фірми-одноденки.

Один із прикладів сірого експорту на мільйони

Зокрема, ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" і підприємство "Вторметекспорт", які входять до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій.

В ході розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявила щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - яке теж підконтрольне Грозі і Науменко.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, – а це більше двох тисяч тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків).

Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість і занижували податок на прибуток.

Тільки в рамках цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози і Науменко завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн.

При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції у 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі і Науменко компанія "Аттолло Гранум". .

В даний час дане кримінальне провадження ще розслідується.

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Ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує компанія Грози і Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19". крім цієї компанії також використовувалися реквізити "ризикових" підприємств "експрес ВСЕ" і "АГРОТРАНС-ГРУП". З їх допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тисяч тонн зернових і олійних в 2023 році. І це тільки те, що відомо з кримінальних проваджень.

Можна тільки уявити, скільки мільйонів гривень недоотримав український бюджет тільки завдяки такій діяльності одного агрохолдингу.

"З вересня 2022 року БЕБ в ході розслідування кримінальних проваджень здійснила відпрацювання 936 ризикових підприємств експортерів. За результатами такого відпрацювання фактично недопущення вивезення чорного зерна на суму понад 170 мільйонів гривень. Це ми говоримо про гроші, які не повернулися б до бюджету держави", - розповів журналістам заступник керівника відділу детективів Беб Андрій Горчинський.

Боротьба дає плоди

Журналісти додали, що для боротьби з сірим експортом зернових в офісі Генпрокурора створена міжвідомча група з протидії кримінальним порушенням, пов'язаним з незаконною діяльністю на ринку зерна.

"Наша група працює на випередження, щоб нелегальне зерно не виходило з України. Це по-перше, ми контролюємо правоохоронні органи, координуємо їх, щоб вони швидко реагували, якщо зерно нелегально купується за готівку, не сплачуються податки і за підробленими документами намагаються вивезти зерно за заниженою вартістю", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

За даними НБУ, після початку активної роботи правоохоронців, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилося до 3 мільярдів доларів. У вересні 2023 року цей показник становив 8 мільярдів доларів. Також на 1 мільярд гривень збільшилися надходження податків до бюджету.

Парламент раніше прийняв зміни до Податкового кодексу, щоб удосконалити експортні операції деяких товарів. Журналісти прогнозують, що після його вступу в силу експорт зерна можуть виробляти тільки ті компанії, які платять податки, що сильно звузить можливості сірого експорту.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що низка компаній, що входять до GNT Group бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, роками ухиляються від сплати податків на мільйони гривень, використовуючи "ризикові" підприємства.