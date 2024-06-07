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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  64923 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Из-за серого экспорта зерна и схем уклонения от уплаты налогов миллиарды гривен не поступают в государственный бюджет Украины, что серьезно сказывается на экономике и карманах граждан.

Экономика •   •  19966 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в области реабилитации украинских военнослужащих, при этом Турция расширила свою помощь, включив в нее пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации с участием различных учреждений.

Война •   •  4936 просмотра
Турция поможет Украине с реабилитацией военнослужащих - Минобороны

Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф

Ллойд Остин заявил, что предоставленное украинской армии ограниченное разрешение наносить удары боеприпасами США по целям на российской территории будет «очень, очень полезным» для Украины.

Война •   •  5763 просмотра
Остин прокомментировал одобрение Вашингтоном атак ВСУ по объектам на территории рф

Атака рф на Полтавщину: из-под завалов разрушенного дома спасли женщину

Женщина была спасена из-под завалов разрушенного дома в Полтавской области после нападения России и госпитализирована в тяжелом состоянии.

Война •   •  5307 просмотра
Атака рф на Полтавщину: из-под завалов разрушенного дома спасли женщину

Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку

В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины встретится с Польшей в составе 26 игроков, включая Ярмоленко, Малиновского, Мудрика и Зинченко. В последнем рейтинге ФИФА Польша занимает 28-е место, а Украина-22-е.

спорт •   •  4454 просмотра
Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку

Омбудсман предложил ввести в Украине День национальных меньшинств

Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец предложил ввести 7 ноября день национальных меньшинств, чтобы чтить права этнических общин, а кроме того - создать дома для национальных меньшинств и выделить финансирование на государственную программу защиты прав меньшинств.

Общество •   •  5556 просмотра
Омбудсман предложил ввести в Украине День национальных меньшинств

Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

73-летний подозреваемый в хулиганстве, который агрессивно вел себя в отношении волонтера в Киеве, был помещен под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

Киев •   •  8683 просмотра
Конфликт агрессивных мужчин с волонтеркой в Киеве: суд отправил 73-летнего подозреваемого под домашний арест

ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили незаконную схему присвоения недвижимого имущества стоимостью более 282 миллионов гривен, принадлежащего ПАО "ХК "Киевгорстрой".

Киев •   •  8449 просмотра
ГБР разоблачило схему по присвоению имущества "Киевгорстроя" на почти 300 миллионов гривен

Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы.

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Глава Одесской ОВА назвал "нереальным" захват Одессы

Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина

Литиевый аккумулятор взорвался в квартире на пятом этаже в Софиевской Борщаговке Киевской области, в результате чего мужчина получил ожоги второй степени.

Криминал и ЧП •   •  8064 просмотра
Под Киевом в квартире взорвался литиевый аккумулятор, пострадал мужчина