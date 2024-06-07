Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Из-за серого экспорта зерновых и неуплаты налогов миллиарды гривен не доходят в государственный бюджет Украины. Дельцы прибегают к махинациям: зерно закупают у фермеров, за наличные, а экспортируют через фиктивные предприятия, которые закрываются на следующий день, после реализации неучтенного зерна, пишет УНН.

В эфире телемарафона "Єдині новини" было продемонстрировано видео, снятое в одесском порту на этой неделе. На нем украинское зерно из контейнеров перегружали в трюм корабля, который в дальнейшем должен увезти его за границу. По данным журналистов, экспортировать зерно хотели без уплаты налогов в Украине и возвращения валютной выручки. Правоохранителям удалось своевременно выявить такую ​​преступную схему и не допустить совершения незаконных действий.

Был предупрежден вывоз с территории Украины более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которая была куплена за наличные средства, целью которого являлся дальнейший экспорт предпринимателями. Указанными действиями предприятия уклонились от уплаты налогов на свыше 32 млн грн - рассказали в Офисе Генпрокурора.

По данным журналистов, если бы в этот раз схему серого экспорта реализовали, фактически бюджет Украины не досчитался бы десятков миллионов гривен, и такой случай не одинок. Неучтенное зерно нелегально вывозят из Украины поездами, фурами, а также морским транспортом. При этом, по данным Минэкономики, с двух из каждых пяти тонн урожая зерновых не уплачиваются налоги.

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

"Я считаю, что на сегодняшний день действительно это проблема, потому что большинство зерна идет нелегально. Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет и страна теряет миллиарды гривен", - отметили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что одна из самых распространенных схем черного экспорта зерна – использование фиктивных предприятий, оформленных на подставных лиц. Такие компании создают для продажи зерна, приобретенного за наличку у фермеров в основном по заниженной стоимости. А после того, как зерно покидает пределы Украины – его перепродают несколько раз и оно уже легально попадает к конечному потребителю. Из-за этого сильно страдает украинская экономика.

Бюджет недополучает значительные суммы налогов, национальная валюта ослабляется, растут цены и это оказывает значительное влияние на экономику нашего государства. У нас уже есть последствия, видим их, когда заходим в магазин, цены растут каждый день – и это очень негативно влияет на нашу экономику и на каждого гражданина" - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Ярким примером того, как серое зерно вывозится из Украины, стал агрохолдинг GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. Бюро экономической безопасности расследует несколько уголовных производств по фактам уклонения от налогов и участия в схемах серого экспорта зерновых и масленичных подконтрольными им компаниями.

Они также использовали схему продажи зерна через фирмы-однодневки.

Один из примеров серого экспорта на миллионы

В частности, ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", которые входят в GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций.

В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более двух тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков).

Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность и занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн.

При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

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Еще одно уголовное производство , в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19". Кроме этой компании также использовались реквизиты "рисковых" предприятий "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тысяч тонн зерновых и масличных в 2023 году. И это только то, что известно из уголовных производств.

Можно только представить, сколько миллионов гривен недополучил украинский бюджет только благодаря такой деятельности одного агрохолдинга.

"С сентября 2022 года БЭБ в ходе расследования уголовных производств осуществила отработку 936 рисковых предприятий экспортеров. По результатам такой отработки фактически недопущение вывоза черного зерна на сумму более 170 миллионов гривен. Это мы говорим о деньгах, которые не вернулись бы в бюджет государства", - рассказал журналистам заместитель руководителя отдела детективов БЭБ Андрей Горчинский.

Борьба дает плоды

Журналисты добавили, что для борьбы с серым экспортом зерновых в Офисе Генпрокурора создана межведомственная группа по противодействию уголовным нарушениям, связанным с незаконной деятельностью на рынке зерна.

"Наша группа работает на упреждение, чтобы нелегальное зерно не выходило из Украины. Это во первых, мы контролируем правоохранительные органы, координируем их, чтобы они быстро реагировали, если зерно нелегально покупается за наличные, не уплачиваются налоги и по поддельным документам пытаются вывезти зерно по заниженной стоимости", - отметили в Офисе Генпрокурора.

По данным НБУ, после начала активной работы правоохранителей, невозврат валютной выручки от экспорта зерновых снизился до 3 миллиардов долларов. В сентябре 2023 года этот показатель составлял 8 миллиардов долларов. Также на 1 миллиард гривен увеличились поступления налогов в бюджет.

Парламент ранее принял изменения в налоговый кодекс, чтобы усовершенствовать экспортные операции некоторых товаров. Журналисты прогнозируют, что после его вступления в силу экспорт зерна смогут производить только те компании, которые платят налоги, что сильно сузит возможности серого экспорта.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ряд компаний, входящих в GNT Group бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, годами уклоняются от уплаты налогов на миллионы гривен, используя "рисковые" предприятия.