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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 06:46  •  5974 просмотра

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По данным УКАБ, ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта.

Из-за того, что 95% экспорта зерновых происходит морем, в портах значительно шире возможности для вывоза "серого" зерна. Ориентировочное количество неучтенного зерна, которое вывозится из Украины, сейчас может достигать до 5 млн тонн в год. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко.

"Учитывая, что у нас 95% экспорта на данный момент проводится через порты, то, конечно, возможности там шире (для "серого экспорта – ред.), чем по железной дороге. Если бы море у нас не работало, то, конечно, этот экспорт экстраполировался бы и на ту же железную дорогу", - отметил Хоменко.

Он добавил, что "серый" экспорт возможен, в частности, потому, что небольшие сельскохозяйственные предприятия обрабатывают земли в "тени" и таким образом появляется "серое" зерно, которое нужно куда-то продавать за наличные. Ориентировочно количество "серого" зерна, по данным Хоменко, сейчас может составлять до 5 млн тонн в год.

По его словам, сейчас правила экспорта зерна ужесточились – от экспортеров требуют дополнительные документы еще до вывоза зерна из Украины. Это, в частности, направлено на борьбу с "серым" экспортом. Однако, по данным Хоменко, в незначительной степени проблема по-прежнему есть.

Как происходит "серый" экспорт

Для "серого" экспорта компании используют фиктивные предприятия. Такие ООО часто называют "однодневками", ведь их создают под конкретную операцию и почти сразу же закрывают. Обычно такие компании оформляются на подставных лиц. Через них недобропорядочные экспортеры за наличные продают неучтенное зерно, на него либо нет документов от производителя, либо такие документы поддельные.

"Серое" зерно, вывезенное из Украины, несколько раз перепродается и в конечном счете попадает к нерезиденту. Средства за него платятся другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером. Или же за наличные, уплаченные за украинское зерно, закупаются за границей товары, которые затем так же за наличные деньги продаются в Украине как импортные. Такая компания еще и продает налоговый кредит. А бюджет теряет большие деньги в виде неуплаченных налогов.

Схема использования фиктивных компаний для вывоза неучтенного зерна действует и на зерновом терминале "Олимпекс" в Одесской области. Он благодаря одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко считается самыми большими воротами "серого" экспорта зерновых.

Это подтверждается, в частности, уголовными производствами, открытыми против компаний, которые контролируют Гроза и Науменко. По данным правоохранителей, предприятия с орбиты бизнесменов осуществляют незаконное формирование налогового кредита, замену товарных позиций при их реализации, а также другие действия, направленные на уклонение от уплаты налогов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс".

Кроме того, стало известно, что бизнесмены через подконтрольные им ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" и ООО "Аттолло Гранум" активно сотрудничают с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

По данным источников УНН в правоохранительных органах, детективы БЭБ в среду, 29 мая, провели обыски у "Аттолло Гранум" по делу "серого" экспорта.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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