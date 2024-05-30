Орієнтовно 5 млн тонн зернових на рік вивозиться з України шляхом "сірого" експорту - УКАБ

Через те, що 95% експорту зернових проходить морем, у портах значно ширші можливості для вивезення "сірого" зерна. Орієнтовна кількість неврахованого зерна, яке вивозиться з України, зараз може досягати до 5 млн тонн на рік. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко.

"Враховуючи, що у нас 95% експорту наразі проводиться через порти, то, звичайно, можливості там ширше (для "сірого" експорту – ред.), ніж по залізниці. Якби море у нас не працювало, то, звичайно, цей експорт екстраполювався б і на ту ж залізницю", - зазначив Хоменко.

Він додав, що "сірий" експорт можливий, зокрема, тому, що невеликі сільськогосподарські підприємства обробляють землі в "тіні" і таким чином з'являється "сіре" зерно, яке потрібно кудись продавати за готівку. Орієнтовно кількість "сірого" зерна, за даними Хоменка, зараз може становити до 5 млн тонн на рік.

За його словами, зараз правила експорту зерна посилилися - від експортерів вимагають додаткові документи ще до вивезення зерна з України. Це, зокрема, спрямовано на боротьбу з "сірим" експортом. Однак, за даними Хоменка, у незначній мірі проблема як і раніше є.

Як відбувається "сірий" експорт

Для "сірого" експорту компанії використовують фіктивні підприємства. Такі ТОВ часто називають "одноденками", адже їх створюють під конкретну операцію і майже відразу ж закривають. Зазвичай такі компанії оформляються на підставних осіб. Через них недоброчесні експортери за готівку продають невраховане зерно, на нього або немає документів від виробника, або такі документи підроблені.

"Сіре" зерно, вивезене з України, кілька разів перепродується і врешті потрапляє до нерезидента. Кошти за нього сплачуються іншому нерезиденту, пов'язаному з українським експортером. Або ж за готівку, сплачену за українське зерно, закуповуються за кордоном товари, які потім так само за готівку продаються в Україні як імпортні. Така компанія ще й продає податковий кредит. А бюджет втрачає великі гроші у вигляді несплачених податків.

Схема використання фіктивних компаній для вивезення неврахованого зерна діє і на зерновому терміналі "Олімпекс" в Одеській області. Він завдяки одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменку вважається найбільшими воротами "сірого" експорту зернових.

Це підтверджується, зокрема, кримінальними провадженнями, відкритими проти компаній, які контролюють Гроза і Науменко. За даними правоохоронців, підприємства з орбіти бізнесменів здійснюють незаконне формування податкового кредиту, заміну товарних позицій при їх реалізації, а також інші дії, спрямовані на ухилення від сплати податків.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що підконтрольні Грозі і Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових з терміналу "Олімпекс".

Окрім того, стало відомо, що бізнесмени через підконтрольні їм ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" і ТОВ "Аттолло Гранум" активно співпрацюють з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

За даними джерел УНН у правоохоронних органах, детективи БЕБ у середу, 29 травня, провели обшуки в "Аттолло Гранум" у справі "сірого" експорту.