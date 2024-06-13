"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

Шевченковский районный суд Киева 14 июня рассмотрит ходатайство об аресте зерна, изъятого во время обыска на зерновом терминале "Олимпикс" в рамках дела об уклонении от уплаты налогов путем "серого" экспорта зерна. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Рассмотрение ходатайства в уголовном производстве, открытом 27 марта 2024 года, состоится в 11:40 с участием следственного судьи Марины Антонюк.

Стоит отметить, что дело открыто Бюро экономической безопасности по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, совершенное лицом, ранее судимым за это преступление, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах).

В постановлениях, содержащихся в Едином реестре судебных решений, отмечается, что в период с 2021 по 2023 год, когда зерновым терминалом управляла компания одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко "Олимпекс Купе Интренешнл", должностные лица ООО "Экотранс", используя собственные производственные мощности маслоэкстракционного завода и реквизиты подконтрольных предприятий поставщиков (производителей), осуществили приобретение и переработку сельхозпродукции за наличные, которую в дальнейшем реализовали в адрес подконтрольных предприятий и "рисковых" экспортеров.

Отмечается, что эти операции не были отражены в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму более 31,7 млн грн.

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"Экотранс" использовала реквизиты более четырех десятков ООО. Среди них есть несколько компаний, которые ранее уже "засветились" в другом уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов.

В частности, СООО "Синтез" и ООО "СХПП "Еланецкое" фигурируют в деле по уклонению налогов в особо крупных размерах, где вместе с ними фигурирует компания Грозы и Науменко "Олимпекс Купе Интернешнл" от 29 января 2021 года.

Кроме "Олимпекс Купе Интернешнл" в этом деле фигурируют и другие компании, входящие в агрохолдинг Грозы и Науменко GNT Group, или им подконтрольные. В частности, речь идет об ООО "Ферко", ООО "Металзюкрейн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и ООО "Вторметекспорт".

Эти компании также использовали распространенную схему "серого" экспорта - реквизиты "рисковых" предприятий. Следователи указывали, что компании Грозы и Науменко уклонились от уплаты НДС на почти 37,5 млн грн.

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

В обоих случаях компании "Синтез" и "СХПП "Еланецкое" указывались нарушителями как якобы владельцы зерна.

Однако это не единственное совпадение в уголовных производствах. В обоих случаях зерновой терминал "Олимпикс", которым руководила компания Грозы и Науменко, отгружал зерно ООО "Агирос".

Эта компания принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого Совет по национальной безопасности и обороне ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства.

То есть это еще одно подтверждение активного сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционным Альперином.

Как выяснил УНН, именно "Агирос" Альперина помогла одесским бизнесменам вывезти в Египет более 20 тысяч тонн кукурузы, которая вероятно была под залогом у американского фонда и якобы исчезла со складов зернового терминала. Кстати, по факту растраты залогового имущества против Грозы и Науменко открыто еще одно уголовное производство.

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Напомним

Ранее мы рассказывали и о других фактах сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционными компаниями. Бизнесмены в частности продолжали торговать с компанией Black Sea Commodities Trading Limited даже после того, как в апреле 2021 года Украина ввела против нее санкции по подозрению в контрабанде.

Более того, оказалось, что в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия развязала широкомасштабную войну.

В парламентском комитете по национальной безопасности считают, что за такое сотрудничество против Грозы, Науменко и их бизнеса должны быть введены санкции. В СНБО отметили, что орган готов рассмотреть этот вопрос после соответствующих предложений, в частности, СБУ.