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В Україні діє розгалужена система агрокомпаній зі зв'язками з рф. Що відомо

Київ • УНН

 • 57169 перегляди

Україна має велику мережу сільськогосподарських компаній, пов'язаних з росією, включаючи GNT Group, що належить Сергію Грозі і Володимиру Науменко.

В Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія розв'язала широкомасштабну війну, пише УНН.

Журналісти вже не раз розповідали про те, що GNT Group Грози і Науменко має зв'язок з росією. Зокрема, йшлося про компанію GNT Europe SA. один з директорів цієї швейцарської компанії – Михайло Іпатов, який має тісні зв'язки з рф.

З 2020 року він є керуючим партнером Algorithmics Central Europe. Algorithmics (Algoritmika в росії) – провідна російська онлайн-школа програмування, співвласником якої є Михайло Іпатов. У 2022 році він також відкрив Algorithmics у Чехії та Швейцарії.

За даними ЗМІ, Іпатов має зв'язок з дуже близьким до володимира путіна підсакційним мільярдером Володимиром Потаніним. Його компанія Winter Capital раніше вклала в школу Іпатова 10 млн доларів інвестицій.

NT Europe SA не просто входить в агрохолдинг GNT Group, вона володіє в Україні частками в ряді компаній, які продовжують працювати і після широкомасштабного вторгнення росії. Більш того, деякі навіть підозрюються в сірому експорті зернових.

Найбільшу увагу компанія приділяє українським елеваторам. Наприклад, GNT Europe SA є засновником "Крижопільського елеватора", "Новоград-Волинського елеватора", "Сухоліського елеватора"та ТОВ "Бердичів-зерно".

Також вона заснувала компанії "Агро Грейн сервіс", "ІНАГРО-Драбів", "Реал Сейл Компані" і "Кардинале".

Слід зауважити, що з усіма цими компаніями так чи інакше пов'язані Сергій Гроза, його пасинок Олександр Горбунов і Володимир Науменко. У більшості випадків вони є кінцевими бенефіціарами.

Бізнесмени Гроза і Науменко торгували українським зерном з підсанкційною компанією з "контрабандного списку"?04.06.2024, 10:53 • 181885 переглядiв

Є ще одна цікава компанія в орбіті одеських бізнесменів-GNT Trade DMCC. Вона заснувала "Металзюкрайн Корп ЛТД", "Інзерноекспорт"і "Олімпекс Купе Інтернешнл". Ці компанії фігурують у кримінальній справі, яку розслідує Бюро економічної безпеки щодо ухилення від сплати податків та сірого експорту зерна та олійних, а остання раніше ще й керувала зерновим терміналом "Олімпекс". Але зараз не про них.

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"29.05.2024, 14:15 • 178786 переглядiв

GNT Trade DMCC є засновником швейцарської компанії Omega Terminal S. A. Е директором є вже згаданий нами громадянин росії Михайло Іпатов. В Україні діє підприємство "Омега Термінал-Україна", засновником якої є ця швейцарська компанія.

Всі ці компанії мають зв'язки з росією і при цьому працюють в стратегічній галузі – агросекторі, а деякі, за даними правоохоронців, займаються ухиленням від сплати податків і сірим експортом зерна. При цьому всі вони пов'язані з одеськими бізнесменами.

Додамо

Раніше УНН з'ясував, що компанія відомого контрабандиста Вадима Альперіна "Агірос", яка брала участь у схемі сірого "експорту" зерна з терміналу "Олімпекс" в Одеській області у 2023 році, коли ним керували компанії одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, вивезла понад 20 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту. Ймовірно, це саме те зерно, яке було в заставі у американських фондів і його нібито утилізували

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області, яким володіла на той час.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже і так було під заставою у американців. 

Через схему з використанням підконтрольних компаній і українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпекса", намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку з ситуацією навколо "Олімпекса". А кредитори, в свою чергу, в міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський суд прийняв рішення про всесвітнє заморожування активів грози і Науменко. 

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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