В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

В Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия развязала широкомасштабную войну, пишет УНН.

Журналисты уже не раз рассказывали о том, что GNT Group Грозы и Науменко имеет связь с россией. В частности, речь шла о компании GNT Europe SA. Один из директоров этой швейцарской компании – Михаил Ипатов, имеющий тесные связи с рф.

С 2020 года он управляющий партнер Algorithmics Central Europe. Algorithmics (Algoritmika в россии) – ведущая российская онлайн-школа программирования, совладельцем которой является Михаил Ипатов. В 2022 году он также открыл Algorithmics в Чехии и Швейцарии.

По данным СМИ, Ипатов имеет связь с очень близким к владимиру путину подсакционным миллиардером Владимиром Потаниным. Его компания Winter Capital ранее вложила в школу Ипатова 10 млн долларов инвестиций.

GNT Europe SA не просто входит в агрохолдинг GNT Group Грозы и Науменко, она владеет в Украине долями в ряде компаний, которые продолжают работать и после широкомасштабного вторжения россии. Более того, некоторые даже подозреваются в сером экспорте зерновых.

Наибольшее внимание компания уделяет украинским элеваторам. Например, GNT Europe SA является основателем "Крыжопольского элеватора", "Новоград-Волынского элеватора", "Сухолесского элеватора" и ООО "Бердичев-зерно".

Также она основала компании "Агро Грейн Сервис", "Инагро-Драбов", "Реал Сейп Компани" и "Кардинале".

Следует заметить, что со всеми этими компаниями так или иначе связаны Сергей Гроза, его пасынок Александр Горбунов и Владимир Науменко. В большинстве случаев они являются конечными бенефициарами.

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Есть еще одна интересная компания в орбите одесских бизнесменов - GNT Trade DMCC. Она основала "Металзюкрайн Корп ЛТД", "Инзерноекспорт" и "Олимпекс Купе Интернешнл". Эти компании фигурируют в уголовном деле, которое расследует Бюро экономической безопасности по уклонению от уплаты налогов и серому экспорту зерна и масличных, а последняя ранее еще и управляла зерновым терминалом "Олимпекс". Но сейчас не о них.

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

GNT Trade DMCC является основателем швейцарской компании Omega Terminal S.A. Ее директором является уже упомянутый нами гражданин россии Михаил Ипатов. В Украине действует предприятие "Омега Терминал-Украина", учредителем которой является эта швейцарская компания.

Все эти компании имеют связи с россией и при этом работают в стратегической отрасли – агросекторе, а некоторые, по данным правоохранителей, занимаются уклонением от уплаты налогов и серым экспортом зерна. При этом все они связаны с одесскими бизнесменами.

Добавим

Ранее УНН выяснил, что компания известного контрабандиста Вадима Альперина "Агирос", участвовавшая в схеме серого "экспорта" зерна из терминала "Олимпекс" в Одесской области в 2023 году, когда им управляли компании одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, вывезла более 20 тысяч тонн кукурузы в Египет. Вероятно, это именно то зерно, которое было в залоге у американских фондов и его якобы утилизировали

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, которым владела в то время.

Решив не возвращать средства кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Через схему с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпекса", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата своих средств и достаточно успешно. В частности, английский суд принял решение о всемирном замораживании активов Грозы и Науменко.

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта