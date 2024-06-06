СБУ повинна ввести санкції щодо компаній Грози і Науменка, які співпрацюють з підсанкційними підприємствами - член комітету з нацбезпеки
Київ • УНН
Служба безпеки України має запровадити санкції щодо компаній Сергія Грози та Володимира Науменка, які співпрацюють із підприємствами з російським корінням та які підпали під санкції.
Служба безпеки України повинна ввести санкції щодо підконтрольних одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменко компаній, у яких є російське коріння і які співпрацюють з підсанкційними компаніями. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Геннадій Касай.
Це ганьба! Ми розуміємо, що росія-ворог. Тому цим повинні займатися жорстко правоохоронні органи, зокрема, СБУ. Нехай покарають тих, хто цим займається. Шляхом внесення до санкційних списків серед іншого. Шляхом вилучення їх майна. Механізм у нас відпрацьований, коли держава відбирає у злочинців їх пожитки
При цьому не виключив, що після більш детального вивчення інформації питання співпраці одеських бізнесменів Сергія Грози і Володимира Науменка та їх агрохолдингу GNT Group з підсанкційними компаніями або компаніями з російським слідом розгляне комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
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Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози і Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила широкомасштабну війну.
УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі і Науменко компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, що потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.
Крім того, компанії, що входять в структуру GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.