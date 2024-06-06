СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Служба безопасности Украины должна ввести санкции в отношении подконтрольных одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко компаний, у которых есть российские корни и которые сотрудничают с подсанкционными компаниями. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай.

Это позор! Мы понимаем, что россия – враг. Поэтому этим должны заниматься жестко правоохранительные органы, в частности, СБУ. Пусть накажут тех, кто этим занимается. Путем внесения в санкционные списки среди прочего. Путем изъятия их имущества. Механизм у нас отработан, когда государство отбирает у преступников их пожитки - отметил Касай.

При этом не исключил, что после более детального изучения информации вопрос сотрудничества одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко и их агрохолдинга GNT Group с подсанкционными компаниями или компаниями с российским следом рассмотрит Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним

В целом, по данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшая под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года.

Кроме того, компании, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.