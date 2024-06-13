РНБО готова розглянути питання запровадження санкцій щодо Грози та Науменка після отримання пропозицій від СБУ

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 1723 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 23507 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 58048 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105407 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130442 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136158 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233478 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170536 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190047 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172941 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
59 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

28 березня, 21:55 • 13149 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 15254 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 14452 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 24926 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 33590 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 233480 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355510 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371873 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287771 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56756 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73775 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85444 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169084 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171679 перегляди
Актуальне
РНБО готова розглянути питання запровадження санкцій щодо Грози та Науменка після отримання пропозицій від СБУ

РНБО готова розглянути питання запровадження санкцій щодо Грози та Науменка після отримання пропозицій від СБУ

Київ • УНН

 • 94872 перегляди

Рада національної безпеки і оборони готова розглянути питання про введення санкцій проти одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка і підконтрольних їм компаній після отримання відповідних пропозицій від Служби безпеки України.

Рада національної безпеки і оборони готова розглянути питання запровадження санкцій щодо одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка після надходження відповідних пропозицій від Служби безпеки України. Про це повідомили в Апараті РНБО у відповідь на запит УНН.

У разі надходження таких пропозицій по зазначеним у Вашому запиті юридичним і фізичним особам (Гроза, Науменко та підконтрольним їм компаніям - ред.) від уповноважених Законом України «Про санкції» державних органів, їх буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України в установленому порядку

- ідеться у відповіді на запит.

Водночас в Апараті РНБО нагадали, що серед тих, хто може звертатися з відповідними пропозиціями щодо запровадження санкційних обмежень, - Верховна Рада, Президент, Кабмін, Нацбанк, а також Служба безпеки України.

Нагадаємо

Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, що наразі має стратегічне значення з погляду наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі та Науменку компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, яка потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.

Крім того, компанії, що входять до структури GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79