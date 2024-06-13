РНБО готова розглянути питання запровадження санкцій щодо Грози та Науменка після отримання пропозицій від СБУ
Київ • УНН
Рада національної безпеки і оборони готова розглянути питання про введення санкцій проти одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка і підконтрольних їм компаній після отримання відповідних пропозицій від Служби безпеки України.
Рада національної безпеки і оборони готова розглянути питання запровадження санкцій щодо одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка після надходження відповідних пропозицій від Служби безпеки України. Про це повідомили в Апараті РНБО у відповідь на запит УНН.
У разі надходження таких пропозицій по зазначеним у Вашому запиті юридичним і фізичним особам (Гроза, Науменко та підконтрольним їм компаніям - ред.) від уповноважених Законом України «Про санкції» державних органів, їх буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України в установленому порядку
Водночас в Апараті РНБО нагадали, що серед тих, хто може звертатися з відповідними пропозиціями щодо запровадження санкційних обмежень, - Верховна Рада, Президент, Кабмін, Нацбанк, а також Служба безпеки України.
Нагадаємо
Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, що наразі має стратегічне значення з погляду наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила широкомасштабну війну.
УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі та Науменку компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, яка потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.
Крім того, компанії, що входять до структури GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.